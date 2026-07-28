Čudo! Pas preživio 29 dana pod ruševinama nakon zemljotresa u Venecueli

Pudla Bejli, stara godinu dana, izvučena je iz ruševina pod kojima je preživjela 29 nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Venecuelu i sada se oporavlja uz veterinarsku njegu.

Kućnog ljubimca pronašli su članovi spasilačke brigade tokom uklanjanja ruševina i inspekcije srušenih objekata, prenosi "El Tiempo"

Prema riječima spasilaca, životinja je patila od teške dehidracije i gladi kada je oslobođena.

Nakon što je spasen, Bejli je prebačen u veterinarsku kliniku, gdje je specijalizovano osoblje započelo protokol stabilizacije, intravenoznu rehidrataciju i njegu rana.

- Bejli je klinički stabilan. To je vanredan događaj sa fiziološke tačke gledišta s obzirom na vrijeme koje je prošlo bez osnovnih potrepština. Ima čireve na oku koji su nastali usljed produženog izlaganja prašini i nedostatka lubrikacije, ali je prognoza povoljna uz primijenjeni tretman - saopšteno je iz veterinarske službe.

Pas pripada jedanaestogodišnjoj Viktoriji Izabeli Rengel, koja je takođe preživjela rušenje kuće tokom zemljotresa.

Prema riječima lokalnih vlasti i same djevojčice, katastrofa u porodičnoj kući odnijela je živote njene majke i bake po majci.

Trenutno, djevojčica i njen ljubimac borave u privremenom skloništu koje su vlasti postavile za porodice pogođene zemljotresom.

Venecuelu su 24. juna pogodila dva zemljotresa jačine 7,5 i 7,2 stepeni po Rihterovoj skali, a poginulo je više od 5.500 ljudi.