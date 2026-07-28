Drama u Italiji: Maldini podnio ostavku nakon 16 dana, Pirlu presudila Rusija

Paolo Maldini napustio je funkciju tehničkog direktora Italijanskog fudbalskog saveza (FIGC) nakon odluke da Andrea Pirlo ne bude imenovan za selektora Italije, prenosi Skaj Italija.

Maldini i njegov savjetnik Leonardo podnijeli su ostavke samo 16 dana nakon što je FIGC zvanično objavio njihova imenovanja.

U nedjelju je odlučeno da pregovori sa Andreom Pirlom, kojeg su Maldini i Leonardo izabrali za selektora Italije, ne budu nastavljeni zbog zabrinutosti u vezi sa njegovim vezama sa ruskom kladioničarskom kompanijom.

Maldini i Leonardo dovedeni su kako bi predvodili veliku reformu u FIGC-u nakon što se reprezentacija Italije treći put uzastopno nije plasirala na Svjetsko prvenstvo.

Pep Gvardiola takođe je odbio mjesto selektora Italije, koje je upražnjeno od odlaska Đenara Gatuza.

Pirlove veze sa Rusijom udaljile ga od mjesta selektora Italije

Pirlo je ranije u ponedjeljak saopštio da više nije kandidat za novog selektora Italije. Bio je glavni favorit nakon što je Gvardiola odustao od te funkcije.

Nekadašnji vezista italijanske reprezentacije, koji ima 47 godina, globalni je ambasador ruske kladionice Fonbet, zbog čega su se pojedini zvaničnici FIGC-a i političari usprotivili njegovom mogućem imenovanju, imajući u vidu rat u Ukrajini.

Pirlo, koji je sa Italijom osvojio Svjetsko prvenstvo 2006. godine, branio je svoju saradnju sa kompanijom u objavi na Instagramu.

„Nakon što sam sinoć saznao da više nisam kandidat za selektora italijanske reprezentacije, smatram da je moja dužnost da razjasnim nekoliko stvari.

U posljednjih nekoliko dana sa velikom gorčinom posmatrao sam raspravu koja se razvila oko mog imena i mogućnosti da preuzmem funkciju selektora italijanske reprezentacije.

Tokom svoje karijere, prvo kao fudbaler, a sada kao trener, uvijek sam obavljao svoj posao uz puno poštovanje zakona zemalja u kojima sam radio i ugovora koje sam potpisivao“, naveo je Pirlo.

On je u oktobru potpisao ugovor sa Fonbetom kao ambasador kompanije i naveo da je saradnja bila isključivo komercijalne i sportske prirode.

„Pripisivati političko značenje takvoj saradnji znači pripisivati mi stavove koje nikada nisam iznio i koji mi ne pripadaju“, dodao je Pirlo, koji trenutno vodi Junajted FC iz Dubaija, člana profesionalne lige Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Kontaktirani i Gvardiola i Anćeloti

Predstavnici FIGC-a sastali su se sa Gvardiolom kako bi pokušali da ga ubijede da naslijedi Gatuza, a bili su spremni i da naprave izuzetak i značajno povećaju budžet kako bi ga angažovali.

Maldini i Leonardo razgovarali su sa Gvardiolom tokom tri dana i predstavili mu svoj budući projekat za reprezentaciju.

Tokom razgovora sa nekadašnjim trenerom Mančester sitija u Barseloni, Maldini i Leonardo predstavili su ideju koja je prevazilazila običnu ponudu za trenerski posao.

Prema zamisli FIGC-a, Gvardiola je trebalo da bude centralna figura „azurskog projekta“, čiji je cilj bio da se italijanski fudbal ponovo izgradi na čvrstim temeljima. Italija se nije plasirala čak ni na prošireno Svjetsko prvenstvo koje se igra ovog ljeta.

Riječ je trebalo da bude o potpunoj reformi koja bi obuhvatila ne samo seniorsku reprezentaciju već i sve ostale nacionalne selekcije. Prema dostupnim informacijama, katalonski stručnjak pažljivo je saslušao ponudu Maldinija i Leonarda.

Međutim, Gvardiola je odbio prijedlog iz ličnih razloga koji nisu povezani sa fudbalom, prenosi Skaj Italija.

Pirlo je trebalo da raskine ugovor sa Junajted FC-om prije nego što bi konačno potpisao sporazum o preuzimanju reprezentacije Italije.

Prema Maldinijevim riječima, prije Gvardiole kontaktiran je i Karlo Anćeloti, ali on ima ugovor sa reprezentacijom Brazila.