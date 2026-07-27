Ovo je najbolji gol Svjetskog prvenstva

Lopez Kabral je predriblao Aleksisa Mekalistera, preciznim udarcem iskosa sa lijeve strane pogodio u gornji desni ugao gola koji je branio Emilijano Martinez u šesnaestini finala SP.

"To je ogromna čast i vrsta priznanja o kojoj svaki igrač sanja. Neizmjerno sam zahvalan svima koji su glasali za moj gol kao najbolji na turniru. Čim sam driblao protivnika, vidio sam prazninu i pomislio - hajde da pokušam. Vidio sam prostor i gledao sam u gornji ugao. Ciljao sam tamo i odlično udario loptu. Kada sam podigao pogled i vidio da lopta leti ka onom gornjem uglu, pomislio sam - šta sam to, dođavola, upravo uradio. Nisam mogao da vjerujem. Pogledao sam saigrače - svi su vrištali, držali se za glave, bili su presrećni", rekao je Lopez Kabral.

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On je naveo da je prije utakmice rekao djevojci i majci da će dotrčati do njih ukoliko bude postigao gol.

"Kada sam stigao tamo, vidio sam majku kako plače - nije čak ni shvatila da sam tu, pored nje. Svi su bili zauzeti pružanjem pomoći jer se onesvijestila onog trenutka kada sam postigao gol", izjavio je Lopez Kabral.

Drugo mjesto u konkurenciji za najbolji gol turnira zauzeo je Uzbekistanac Eldor Šomurodov, a treći je bio Vilson Isidor iz Haitija.