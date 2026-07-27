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Ovo je najbolji gol Svjetskog prvenstva

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 22:25

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Ovo je најбољи гол Свјетског првенства
Foto: Tanjug / AP / David J. Phillip

Pogodak fudbalskog reprezentativca Zelenortskih Ostrva Sidnija Lopeza Kabrala protiv Argentine proglašen je za najbolji gol ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, saopštili su danas organizatori takmičenja.

Lopez Kabral je predriblao Aleksisa Mekalistera, preciznim udarcem iskosa sa lijeve strane pogodio u gornji desni ugao gola koji je branio Emilijano Martinez u šesnaestini finala SP.

"To je ogromna čast i vrsta priznanja o kojoj svaki igrač sanja. Neizmjerno sam zahvalan svima koji su glasali za moj gol kao najbolji na turniru. Čim sam driblao protivnika, vidio sam prazninu i pomislio - hajde da pokušam. Vidio sam prostor i gledao sam u gornji ugao. Ciljao sam tamo i odlično udario loptu. Kada sam podigao pogled i vidio da lopta leti ka onom gornjem uglu, pomislio sam - šta sam to, dođavola, upravo uradio. Nisam mogao da vjerujem. Pogledao sam saigrače - svi su vrištali, držali se za glave, bili su presrećni", rekao je Lopez Kabral.

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On je naveo da je prije utakmice rekao djevojci i majci da će dotrčati do njih ukoliko bude postigao gol.

"Kada sam stigao tamo, vidio sam majku kako plače - nije čak ni shvatila da sam tu, pored nje. Svi su bili zauzeti pružanjem pomoći jer se onesvijestila onog trenutka kada sam postigao gol", izjavio je Lopez Kabral.

Drugo mjesto u konkurenciji za najbolji gol turnira zauzeo je Uzbekistanac Eldor Šomurodov, a treći je bio Vilson Isidor iz Haitija.

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Svjetsko prvenstvo 2026

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