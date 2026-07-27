Uhapšen pedofil koji je fotografisao djecu na plaži: Užas u Hrvatskoj

Policijski službenici Policijske stanice Ston uhapsili su 61-godišnjeg državljanina Poljske osumnjičenog za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju.

Prema saopštenju Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, muškarac se sumnjiči da je 23. jula na plaži Prapratno fotografisao nagu djecu koja su se igrala na plaži i u moru.

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Policija je o događaju obaviještena nakon što su građani primjetili njegovo sumnjivo ponašanje. Muškarca su zadržali do dolaska policijskih službenika, nakon čega je uhapšen.

Tijekom kriminalističkog istraživanja pretraženi su šator za kampovanje u kampu u kojem je boravio te vozilo koje je koristio. Pronađeni su mobilni telefon i tri USB uređaja za čuvanje podataka, koji su privremeno oduzeti. Uređaji će biti pretraženi nakon što policija zaprimi odgovarajući sudski nalog.

Iz policije navode kako je isti muškarac i 2007. godine odslužio zatvorsku kaznu zbog istog kaznenog djela počinjenog na Rabu.

Osumnjičeni je u subotu, 25. jula , predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, a potom je doveden pred suca istrage koji mu je odredio istražni zatvor.

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Policija je istakla kako je reakcija građana omogućila pravovremeno postupanje i hapšenje osumnjičenog.

Roditeljima su uputili poziv da nadziru djecu na plažama te da svaku osobu koja na sumnjiv način snima ili fotografiše djecu odmah prijave policiji na broj 192.

(HercegovinaInfo)