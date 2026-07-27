Pripadnici vojne policije uhapsili državljanina BiH u Italiji

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Vanredne operacije sprovedene tokom vikenda u italijanskom mjestu Linjano okončana sa sa nekoliko privođenja, ali i izvršenjem naloga za hapšenje.
Naime, pripadnici vojne policije koji su tokom vikenda pomagali policiji u patroliranju i sprovođenju ove opsežne akcije kontrole tokom legitimisanja naišli su na državljanina Bosne i Hercegovine, za kojim već postoji nalog za zatvorsku kaznu zbog tjelesne povrede.
Ovo krivično djelo počinjene u Latizani u martu 2020. godine, otkad se on i skriva od vlasti. Nakon identifikacije i rutinskih provjera, državljanin Bosne i Hercegovine odmah je prebačen u zatvor u Udinama, gdje će služiti petogodišnju zatvorsku kaznu, na koliko je i osuđen, a čije služenje je izbjegavao.
Nakon odsluženja zatvorske kazne, on će vjerovatno biti protjeran iz Italije.
Hronika
Osumnjičen za teška ubistva: Marko Kilibarda izručen Crnoj Gori
Inače, italijanski karabinjeri nastavljaju provjere u oblastima gdje mahom borave turisti, a ovu vanrednu operaciju koordinirao je Operativni centar u saradnji sa pripadnicima policijske stanice Linjano, prenose Nezavisne novine.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Najnovije
23
02
22
55
22
47
22
44
22
37
Trenutno na programu