Pripadnici vojne policije uhapsili državljanina BiH u Italiji

Vanredne operacije sprovedene tokom vikenda u italijanskom mjestu Linjano okončana sa sa nekoliko privođenja, ali i izvršenjem naloga za hapšenje.

Naime, pripadnici vojne policije koji su tokom vikenda pomagali policiji u patroliranju i sprovođenju ove opsežne akcije kontrole tokom legitimisanja naišli su na državljanina Bosne i Hercegovine, za kojim već postoji nalog za zatvorsku kaznu zbog tjelesne povrede.

Čeka ga petogodišnja zatvorska kazna

Ovo krivično d‌jelo počinjene u Latizani u martu 2020. godine, otkad se on i skriva od vlasti. Nakon identifikacije i rutinskih provjera, državljanin Bosne i Hercegovine odmah je prebačen u zatvor u Udinama, gd‌je će služiti petogodišnju zatvorsku kaznu, na koliko je i osuđen, a čije služenje je izbjegavao.

Nakon odsluženja zatvorske kazne, on će vjerovatno biti protjeran iz Italije.

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Inače, italijanski karabinjeri nastavljaju provjere u oblastima gd‌je mahom borave turisti, a ovu vanrednu operaciju koordinirao je Operativni centar u saradnji sa pripadnicima policijske stanice Linjano, prenose Nezavisne novine.