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Makron: Situacija u Francuskoj teža nego ikada od Drugog svjetskog rata

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 21:39

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Ватрогасац гаси пожар током шумског пожара у подручју историјске шуме Фонтенбло, око 60 километара јужно од Париза, у Француској, у понедјељак, 13. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Francuski predsjednik Emanuel Makron ocijenio je da je situacija sa požarima teža nego ikada od Drugog svjetskog rata.

U obraćanju radnicima hitnih službi u Centru za vatrogasno-spasilačke operacije Bordoa u Žirondi, području koje je najviše pogođeno požarom na jugozapadu Francuske, Makron je rekao da je aktuelna situacija bez presedana.

Francuski predsjednik zahvalio je ljudima i zemljama koje su pomagale u operacijama gašenja i dodao da će naredne sedmice biti teške.

"Moramo biti jaki, spremni i otporni", rekao je Makron.

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On je dodao da je sada prioritet sačuvati živote i da je neophodno relicirati stanovništvo, prenosi „Skaj njuz“.

"Zajedno ćemo pobijediti i učinićemo sve što je u našoj moći", istakao je Makron.

Francuski premijer Sebastijan Lekornu rekao je ranije danas da je u ovim požarima uništeno 116.000 hektara zemlje.

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Tagovi :

Emanuel Makron

Francuska

požar

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