Makron: Situacija u Francuskoj teža nego ikada od Drugog svjetskog rata

Autor:ATV redakcija
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Francuski predsjednik Emanuel Makron ocijenio je da je situacija sa požarima teža nego ikada od Drugog svjetskog rata.
U obraćanju radnicima hitnih službi u Centru za vatrogasno-spasilačke operacije Bordoa u Žirondi, području koje je najviše pogođeno požarom na jugozapadu Francuske, Makron je rekao da je aktuelna situacija bez presedana.
Francuski predsjednik zahvalio je ljudima i zemljama koje su pomagale u operacijama gašenja i dodao da će naredne sedmice biti teške.
"Moramo biti jaki, spremni i otporni", rekao je Makron.
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On je dodao da je sada prioritet sačuvati živote i da je neophodno relicirati stanovništvo, prenosi „Skaj njuz“.
"Zajedno ćemo pobijediti i učinićemo sve što je u našoj moći", istakao je Makron.
Francuski premijer Sebastijan Lekornu rekao je ranije danas da je u ovim požarima uništeno 116.000 hektara zemlje.
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