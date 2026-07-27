Vrućina bi štetno mogla djelovati: Od petka novi toplotni talas u Hrvatskoj

Hrvatski meteorolozi najavili su od petka, 31. jula, novi toplotni talas u kopnenom području, a dan ranije na primorju.

Kako navode, vrućina bi od petka mogla štetno djelovati na zdravlje.

Na Jadranu će to biti treći toplotni talas ovog ljeta, a na kopnu drugi.

Društvo Objavljena nova prognoza: Slijedi drastična promjena vremena

Nakon današnjih popodnevnih pljuskova u unutrašnjosti, idućih dana vjerovatnoća za kišu biće veoma mala. Preovladavaće sunčano vrijeme, a temperatura će postupno rasti, prenose hrvatski mediji.

(Srna)