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Vrućina bi štetno mogla djelovati: Od petka novi toplotni talas u Hrvatskoj

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ATV redakcija
27.07.2026 22:34

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врућина топлота
Foto: Pexel/ Kampus Production

Hrvatski meteorolozi najavili su od petka, 31. jula, novi toplotni talas u kopnenom području, a dan ranije na primorju.

Kako navode, vrućina bi od petka mogla štetno djelovati na zdravlje.

Na Jadranu će to biti treći toplotni talas ovog ljeta, a na kopnu drugi.

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Nakon današnjih popodnevnih pljuskova u unutrašnjosti, idućih dana vjerovatnoća za kišu biće veoma mala. Preovladavaće sunčano vrijeme, a temperatura će postupno rasti, prenose hrvatski mediji.

(Srna)

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