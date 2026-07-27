Moćni sok od nara: Prirodni saveznik za zdravlje srca i krvnih sudova

Sok od nara bogat je antioksidansima i drugim korisnim biljnim jedinjenjima, a pojedina istraživanja ukazuju da njegova redovna, umjerena konzumacija može imati pozitivan uticaj na zdravlje srca i krvnih sudova.

Jedna čaša svježe iscijeđenog soka od nara uz obrok može biti vrijedan dodatak uravnoteženoj ishrani. Za razliku od brojnih dodataka ishrani, ovaj napitak lako se priprema kod kuće.

Zašto je sok od nara poseban

Nar sadrži punikalagine, jedinjenja koja se u velikim količinama nalaze upravo u ovom voću. Osim njih, bogat je i polifenolima – antioksidansima koji pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Ove supstance doprinose smanjenju štetnog d‌jelovanja slobodnih radikala, koji mogu ubrzati procese starenja organizma.

Može li pomoći kod krvnog pritiska?

Rezultati više kliničkih istraživanja pokazali su da redovno konzumiranje soka od nara može doprinijeti blagom snižavanju sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska.

Meta-analiza pokazala je mjerljiv pad sistolnog krvnog pritiska kod ispitanika koji su redovno pili sok od nara, a efekti su zabilježeni već pri jednoj čaši dnevno.

Koristi za srce i krvne sudove

Sok od nara najčešće se dovodi u vezu sa:

zdravljem srca;

regulacijom krvnog pritiska;

boljom funkcijom krvnih sudova.

Polifenoli mogu doprinijeti očuvanju elastičnosti krvnih sudova, a pojedina istraživanja ukazuju i na moguće povoljne efekte na nivo HDL ("dobrog") i LDL ("lošeg") holesterola.

Neka istraživanja takođe sugerišu da bi nar mogao usporiti stvaranje naslaga u arterijama, ali su potrebna dodatna ispitivanja kako bi se ove koristi potvrdile.

Kada je riječ o malignim bolestima, laboratorijska istraživanja ukazuju na određeni potencijal protivupalnog d‌jelovanja nara, ali nema dokaza da sok od nara liječi ili sprječava rak niti može zamijeniti medicinsku terapiju.

Kako pripremiti domaći sok od nara

Za pripremu soka potrebna su dva zrela nara.

Zanimljivosti Nebeski blagoslov do 2034: Ova 3 znaka ulaze u 9 godina sreće i obilja

Plod možete prepoloviti i iscijediti poput pomorandže ili izdvojiti zrna i preraditi ih u sokovniku.

Preporučena količina je oko 200 mililitara dnevno, najbolje uz obrok.

Prilikom kupovine obratite pažnju na deklaraciju. Nektari često sadrže dodat šećer i manji procenat voća od čistog soka.

Ko treba da bude oprezan?

Iako je riječ o zdravom napitku, nije pogodan za svakoga.

Osobe koje koriste lijekove za razrjeđivanje krvi trebalo bi da se prije redovne konzumacije posavjetuju sa ljekarom, jer sok od nara može uticati na njihovo d‌jelovanje.

Dijabetičari treba da vode računa o unosu prirodnih šećera, dok osobe sklone bubrežnim kamencima treba da se konsultuju sa nefrologom prije uvođenja ovog napitka u svakodnevnu ishranu.

Umjerenost je ključ

Veće količine ne znače i veće koristi. Jedna čaša dnevno sasvim je dovoljna kao dio raznovrsne i uravnotežene ishrane uz redovnu fizičku aktivnost.

Sok od nara nije lijek, već namirnica koja može biti dio zdravih životnih navika, prenosi Krstarica.