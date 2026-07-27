Logo

Novak Đoković i Arina Sabalenka zajedno na Ju-Es openu

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 22:47

Komentari:

0
Српски тенисер Новак Ђоковић и руска тенисерка Арина Сабаленка
Foto: Instagram

Novak Đoković će na predstojećem Ju-Es openu ponovo jurišati na 25. grend slem titulu, a kako stvari stoje, i na prvu u miks-dublu.

Najbolji teniser svih vremena prijavljen je za učešće na turniru u mješovitom dublu u tandemu sa najboljom teniserkom svijeta, Arinom Sabalenkom.

Kako su objavili organizatori posljednjeg grend slema sezone, Đoković i Sabalenka će se boriti za osvajanje trofeja u specifičnom formatu i nagradu od milion američkih dolara.

Izvršni direktor Teniskog saveza SAD Krejg Tajli izjavio je će druga godina novog formata mješovitog dubla pružiti uzbudljivu zabavu navijačima.

"Kad god okupite teniserke i tenisere u istom timu, prikazujete tenis u njegovom najboljem izdanju. Upravo to imamo na našem takmičenju u mješovitim parovima. Ponosni smo što ponovo okupljamo najbolje svjetske igrače. Takmičenje u mješovitim parovima je inovacija koja će privući novu publiku i pružiti našim navijačima još jednu priliku da vide kako se najveće zvijezde takmiče zajedno", rekao je Tajli.

Зеленорска острва

Fudbal

Ovo je najbolji gol Svjetskog prvenstva

Rok za prijavu ističe 17. avgusta, kada će šest najbolje rangiranih parova na osnovu zbirnog plasmana u pojedinačnoj konkurenciji u tom trenutku zvanično biti direktno uvršteno u glavni žrijeb.

Uz to, još osam parova će dobiti specijalne pozivnice i njihova imena biće saopštena naknadno.

Preostala dva para će mjesto u glavnom žrijebu obezbijediti kroz kvalifikacije, koje će se igrati 24. avgusta. Među potvrđenim parovima, osim Đokovića i Sabalenke, su i tandemi Kasper Rud/ Iga Švjontek, Džek Drejper/ Džesika Pegula i Lejla Fernandez/ Franses Tijafo.

Inače, format mešovitog dubla na Ju-Es openu je promijenjen od prošle godine. Taj turnir se sad igra u sedmici uoči glavnog žrijeba u singlu i dublu i traje dva uzastopna dana.

Златан Ибрахимбеговић

Ostali sportovi

Preminuo legendarni banjalučki kajakaš

Igra se na dva dobijena seta do četiri gema, dok se jedino u finalu igra na dva klasična seta do šest osvojenih gemova. Takmičenje u mešovitom dublu održaće se od 24. do 26. avgusta, a glavni žrijeb Ju-Es opena na programu je od 30. avgusta do 13. septembra.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Arina Sabalenka

Novak Đoković

tenis

Komentari (0)

Više iz rubrike

Новак Ђоковић из Србије реагује током меча четвртфинала мушког сингла против Феликса Оже-Алиасима из Канаде на Вимблдону у тенису у Лондону, у уторак, 7. јула 2026. године.

Tenis

Neočekivan „skok“ Đokovića!

15 h

0
"Људи заборављају ко је Новак Ђоковић"

Tenis

"Ljudi zaboravljaju ko je Novak Đoković"

2 d

0
Ђоковић и Синер Вимблдон 2026.

Tenis

Đoković i Siner istovremeno odustali!

3 d

0
Арина Сабаленка из Бјелорусије слави освојен поен против Мекартни Кеслер из Сједињених Држава током меча другог кола у појединачној конкуренцији тенисерки на Вимблдону у Лондону, у сриједу, 1. јула 2026. године.

Tenis

Sabalenka otkrila šta ju je Đoković naučio: „Kopiram najboljeg“

4 d

0

  • Najnovije

23

02

Moćni sok od nara: Prirodni saveznik za zdravlje srca i krvnih sudova

22

55

Zbog teške nesreće saobraćaj obustavljen: Povrijeđen pješak

22

47

Novak Đoković i Arina Sabalenka zajedno na Ju-Es openu

22

44

Cijene nafte dostigle najniži nivo u nedjelju dana

22

37

Uhapšen pedofil koji je fotografisao djecu na plaži: Užas u Hrvatskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima