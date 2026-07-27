Novak Đoković i Arina Sabalenka zajedno na Ju-Es openu

Novak Đoković će na predstojećem Ju-Es openu ponovo jurišati na 25. grend slem titulu, a kako stvari stoje, i na prvu u miks-dublu.

Najbolji teniser svih vremena prijavljen je za učešće na turniru u mješovitom dublu u tandemu sa najboljom teniserkom svijeta, Arinom Sabalenkom.

Kako su objavili organizatori posljednjeg grend slema sezone, Đoković i Sabalenka će se boriti za osvajanje trofeja u specifičnom formatu i nagradu od milion američkih dolara.

Izvršni direktor Teniskog saveza SAD Krejg Tajli izjavio je će druga godina novog formata mješovitog dubla pružiti uzbudljivu zabavu navijačima.

"Kad god okupite teniserke i tenisere u istom timu, prikazujete tenis u njegovom najboljem izdanju. Upravo to imamo na našem takmičenju u mješovitim parovima. Ponosni smo što ponovo okupljamo najbolje svjetske igrače. Takmičenje u mješovitim parovima je inovacija koja će privući novu publiku i pružiti našim navijačima još jednu priliku da vide kako se najveće zvijezde takmiče zajedno", rekao je Tajli.

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Rok za prijavu ističe 17. avgusta, kada će šest najbolje rangiranih parova na osnovu zbirnog plasmana u pojedinačnoj konkurenciji u tom trenutku zvanično biti direktno uvršteno u glavni žrijeb.

Uz to, još osam parova će dobiti specijalne pozivnice i njihova imena biće saopštena naknadno.

Preostala dva para će mjesto u glavnom žrijebu obezbijediti kroz kvalifikacije, koje će se igrati 24. avgusta. Među potvrđenim parovima, osim Đokovića i Sabalenke, su i tandemi Kasper Rud/ Iga Švjontek, Džek Drejper/ Džesika Pegula i Lejla Fernandez/ Franses Tijafo.

Inače, format mešovitog dubla na Ju-Es openu je promijenjen od prošle godine. Taj turnir se sad igra u sedmici uoči glavnog žrijeba u singlu i dublu i traje dva uzastopna dana.

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Igra se na dva dobijena seta do četiri gema, dok se jedino u finalu igra na dva klasična seta do šest osvojenih gemova. Takmičenje u mešovitom dublu održaće se od 24. do 26. avgusta, a glavni žrijeb Ju-Es opena na programu je od 30. avgusta do 13. septembra.