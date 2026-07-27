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Cijene nafte dostigle najniži nivo u nedjelju dana

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 22:44

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Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Nakon pozitivnog regovanja investitora na signale da bi sukob na Bliskom istoku mogao da se smiri cijene nafte nastavile su danas pad i dostigle najniži nivo u nedjelju dana.

Istovremeno, došlo i do poboljšanja globalnog snabdijevanja sirovom naftom, prenio je Trejding ekonomiks.

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Cijena sjevernomorske nafte Brent pala je na oko 88 dolara po barelu, dok je američka laka sirova nafta WTI oslabila na oko 82 dolara po barelu.

Optimizam na tržištu podstakla je izjava predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da Vašington vodi "dobre razgovore" sa Iranom i da postoji mogućnost postizanja sporazuma.

On je, međutim, upozorio da bi američki vojni udari mogli biti nastavljeni ukoliko pregovori ne budu uspješni.

Sjedinjene Američke Države su u petak obustavile vojne udare na Iran, nakon gotovo dvije nedjelje sukoba, dok je Teheran saopštio da je suspendovao svoje vojne odmazde i započeo razgovore sa Omanom o bezbjednosti plovidbe kroz Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte.

Dodatni uticaj na pad cijena došao je sa strane ponude, nakon što je obnovljen utovar sirove nafte u terminalu Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma na ruskoj obali Crnog mora.

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Riječ je o ključnom izvoznom pravcu za kazahstansku naftu, čiji je rad prethodnih dana bio poremećen zbog napada ukrajinskih bespilotnih letjelica.

U međuvremenu, jemenski pobunjenici Huti saopštili su da su gađali postrojenja u vezi sa saudijskom naftnom kompanijom Aramko u gradovima Džizan i Janbu, ali ni vlasti Saudijske Arabije ni kompanija Aramko nisu potvrdili te navode.

(Tanjug)

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Nafta

pad cijena nafte

Bliski istok

cijene nafte

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