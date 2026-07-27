Američke carine srušile Šein, kompanija posluje u gubitku

Šein (SHEIN) je izvijestio o gubitku od 99 miliona dolara, odnosno 86,8 miliona evra, u prvom tromjesečju, što je posljedica usporavanja prodaje nakon što je američki predsjednik Donald Tramp ukinuo carinsko oslobođenje za male pakete.

Gubitak je zabilježen u vrijeme dok traje neizvjesnost u vezi sa trgovinskim ratom između SAD i Kine, koji je trenutno u fazi zatišja, piše Bi-Bi-Si (BBC).

Gubitak nakon prošlogodišnje dobiti

Gigant brze mode sa sjedištem u Singapuru, osnovan u Kini, objavio je gubitak od 99 miliona dolara, odnosno 86,8 miliona evra, u prva tri mjeseca ove godine.

Poređenja radi, u istom periodu prošle godine kompanija je ostvarila neto dobit od 395 miliona dolara, odnosno 346 miliona evra.

Podaci su objavljeni u okviru priprema za izlazak na berzu u Hongkongu, iako dokumentacija ne sadrži detalje o obimu, vremenskom rasporedu ili cijeni planirane inicijalne javne ponude akcija (IPO).

Posljedice američkih carina

Glavni uzrok pada su nove američke carinske politike. Izvršnom uredbom koju je Tramp potpisao 29. avgusta 2025. godine ukinuto je takozvano izuzeće „de minimis“ (de minimis).

To pravilo omogućavalo je uvoz robe u vrijednosti do 800 dolara, odnosno 702 evra, u SAD bez plaćanja carine, a američki potrošači koristili su ga za kupovinu jeftinih proizvoda sa platformi kao što su Šein i Temu.

Iz Bijele kuće ranije su poručili da je globalno izuzeće korišćeno za „izbjegavanje carina i krijumčarenje smrtonosnih sintetičkih opioida“ u SAD.

U Šeinovoj dokumentaciji navodi se da je ukidanje izuzeća „negativno uticalo na prodaju u SAD i na ukupan rast neto prihoda“.

Iz kompanije su najavili da će razmotriti nove strategije.

„Kao odgovor na veće carine i poreze, razmatramo različite opcije, uključujući povećanje cijena na američkom tržištu kako bismo nadoknadili dio povećanih troškova“, navodi se u izvještaju.

Dodatni uticaji i planovi za berzu

Kao negativne faktore kompanija navodi i rat u Iranu, koji je uticao na potražnju, povećao troškove i prouzrokovao kašnjenja u isporukama na pojedinim tržištima.

Rezultati odražavaju i računovodstveni gubitak od 328 miliona dolara, odnosno 288 miliona evra, zbog promjene u tretmanu posebnih akcija namijenjenih investitorima.

Uprkos problemima, Šein bilježi rast broja kupaca. Do kraja marta 2026. godine kompanija je imala 281 milion aktivnih korisnika, što je rast od više od 16 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Ti kupci izvršili su više od milijardu narudžbi.

Kineska regulatorna komisija za hartije od vrijednosti (CSRC) odobrila je 10. jula Šeinu prodaju akcija u Hongkongu, nakon što su propali pokušaji izlaska na berze u Njujorku i Londonu.

Očekuje se da će akcije biti uvrštene na hongkonšku berzu u narednim mjesecima.

I Evropska unija uvodi naknade

Početkom jula i Evropska unija uvela je naknadu od tri evra na uvoz robe male vrijednosti putem elektronske trgovine.

Cilj te mjere je suzbijanje onoga što EU smatra nelojalnom konkurencijom iz Kine.

Prema podacima Evropske komisije, količina malih paketa koji stižu u EU udvostručuje se svake godine od 2022.

Na tržište EU je tokom 2024. godine ušlo 4,6 milijardi takvih paketa, od kojih je 91 odsto stiglo iz Kine.

Evropska unija trenutno sprovodi sveobuhvatnu reformu carinskog sistema kako bi ga prilagodila značajnom pritisku koji proizlazi iz povećanih trgovinskih tokova, rascjepkanih nacionalnih sistema, brzog rasta elektronske trgovine i promjenjivih geopolitičkih okolnosti.

(Indeks)