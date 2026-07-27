Logo

Fatalno uvođenje u svijet odraslih: Istraga o obredima koji su u smrt odnijeli više od 600 dječaka

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 07:39

Komentari:

0
Дјеца су млади људски органисти у периоду развоја од рођења до пунољетства самостална биолошка и правна старосна граница која се обично утврђује са навршених 18 година живота.
Foto: pexels/illustrate Digital Ug

Prema podacima Komisije za prava kulturnih, vjerskih i jezičkih zajednica (CRL), tokom protekle decenije više od 600 dječaka i mladića navodno je izgubilo život tokom tradicionalnih obreda uvođenja u odraslo doba.

Južnoafrička komisija za zaštitu ljudskih prava pokrenula je istragu nakon što su ove zime 43 mladića preminula tokom tradicionalnih obreda inicijacije. Tokom ovog perioda održavaju se ceremonije prelaska u odraslo doba, koje u mnogim zajednicama uključuju i ritualno obrezivanje, piše RT.

Predsjednica Komisije za unapređenje i zaštitu prava kulturnih, verskih i jezičkih zajednica (CRL), Toko Mkvanazi-Ksaluva, izjavila je da se ovi smrtni slučajevi ne smeju prihvatati kao „normalan“ dio tradicije.

43 smrtna slučaja tokom ovogodišnje sezone

Na konferenciji za medije, na kojoj je govorila zajedno sa zamjenikom predsjednika, princom Džordžom Mahlanguom, najavila je da će Komisija u avgustu formirati poseban odbor koji će ispitati smrtne slučajeve i navodne zloupotrebe u školama za inicijaciju. Prema podacima vlasti, tokom ovogodišnje sezone zabilježeno je i:

75 hospitalizacija,

180 spasavanja učesnika,

12 otmica,

40 hapšenja.

Više od 600 preminulih za deset godina

Zbog sve većeg broja incidenata, Mkvanazi-Ksaluva je predstavila osnivanje takozvanog Odbora po Članu 7, koji bi trebalo da počne sa radom narednog mjeseca. Prema rečima Mahlangua, ovaj odbor će analizirati čitavu proteklu deceniju, tokom koje je u različitim pokrajinama zabeleženo više od 600 smrtnih slučajeva, što ukazuje da je u pojedinim oblastima došlo do nazadovanja kada je riječ o bezbjednosti učesnika.

Линдзи Кленси

Svijet

Bolest ili zločin? Počelo suđenje majci optuženoj za ubistvo svoje troje djece

„Namjeravamo da započnemo rad Odbora po Članu 7 u avgustu. Pripremne aktivnosti su već počele, a određeni komesari su uključeni u proces. Želimo da budemo potpuno upoznati sa svim što se dešava, jer su neke pokrajine nazadovale“, izjavio je Mahlangu.

Stroža kontrola i primena zakona

Mkvanazi-Ksaluva je naglasila da je Zakon o tradicionalnoj inicijaciji (Customary Initiation Act 2 iz 2021. godine), koji je potpisao predsednik Siril Ramafosa, od presudnog značaja jer predviđa stroge kazne za sve koji ne obezbjede sigurnost učesnika, uključujući i zatvorske kazne.

„U ovom postupku neće biti nedodirljivih. I jedan izgubljen život je previše. Ne možemo nastaviti da posmatramo ove tragedije kao nešto što je prihvatljivo“, poručila je ona.

Nedavno je Kongres tradicionalnih lidera Južne Afrike (CONTRALESA) zatražio policijsku istragu nakon navoda da su pojedini rukovodioci škola za inicijaciju naredili osoblju da ljekarima onemoguće pristup učesnicima.

Prema najnovijim podacima, najveći broj smrtnih slučajeva zabilježen je u pokrajini Mpumalanga (18), zatim u Istočnom Kejpu (14), Sjeverozapadnoj pokrajini (4), dok su Gauteng i Slobodna Država prijavili po dva smrtna slučaja.

Govoreći o trajanju istrage, Mahlangu je rekao:

„Odlučili smo se za fazni pristup saslušanjima kako bismo prikupili informacije koje će nam pomoći da ublažimo ove probleme, posebno uoči decembarske sezone inicijacije.

Kako spriječiti nebezbjedne prakse

Sarađivaćemo sa svim relevantnim akterima, ali će postupak biti temeljan jer želimo da provjerimo sve prijavljene incidente, uključujući i tvrdnje da su u nekim slučajevima ljekari bili proterani sa mesta održavanja obreda.“

Mahlangu je dodao da naredna sezona mora da pokaže da su izvučene pouke iz nedavnih tragedija.

„Ako ovaj zakon ne budemo u potpunosti primenjivali, izneverićemo sopstveni narod“, poručio je.

policija rotacija

Svijet

Krvavi pir u Bruklinu: Pucnjava u Koni Ajlendu, ranjena i djeca

Izvršni direktor Komisije za prava kulturnih, vjerskih i jezičkih zajednica, Edvard Mafadza, istakao je da će zaključci nedavno održanog skupa o tradicionalnoj inicijaciji (Initiation Indaba) biti ključni za uvođenje efikasnijih pravila za rad škola za inicijaciju.

„Odmah nakon tog skupa dostavili smo usvojene zaključke svim zainteresovanim stranama“, rekao je on.

Odbor će procjeniti u kojoj mjeri se te preporuke poštuju i koliko su efikasne, sa ciljem da se spriječe nebezbjedne prakse i smanji broj tragičnih ishoda tokom tradicionalnih obreda inicijacije.

(rt balkan)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

dječaci

hapšenje

običaji

tradicija

Komentari (0)

Pročitajte više

Крвопролиће у љетовалишту: Погинуло 11 људи, међу њима и дјеца

Svijet

Krvoproliće u ljetovalištu: Poginulo 11 ljudi, među njima i djeca

1 d

0
Језив злочин: Напад на одмаралиште, међу погинулима и дјеца - Русија оптужила Кијев

Svijet

Jeziv zločin: Napad na odmaralište, među poginulima i djeca - Rusija optužila Kijev

1 d

2
Ватра (или огањ) је процес брзог оксидационог сагоријевања неког материјала, који прате ослобађање топлоте, свјетлости и гасова. То је једно од најважнијих открића и природних феномена који су обликовали историју човјечанства и живот на Земљи.

Svijet

Osam ljudi, uključujući šestoro djece, nađeno mrtvo u požaru u kući

1 d

0
Мета (позната и само као Meta, а раније као Facebook, Inc.) амерички је мултинационални технолошки конгломерат са сједиштем у Менло Парку, Калифорнија.

Nauka i tehnologija

Meta testira novu aplikaciju koja će uz pomoć AI generisati personalizovane priče za djecu

1 d

0

Više iz rubrike

Цариници у штрајку, пропуштају возила сваких 10 минута

Svijet

Carinici u štrajku, propuštaju vozila svakih 10 minuta

1 h

0
Полиција Сијетла реагује након пуцњаве у комплексу Сијетл центра током фестивала хране „Бите оф Сијетл“, у недјељу, 26. јула 2026. године, у Сијетлу, у америчкој савезној држави Вашингтон.

Svijet

Pucnjava na festivalu hrane u Sijetlu – dvoje mrtvih, najmanje petoro ranjenih

1 h

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори на државном спомен-обиљежју Зееву Жаботинском, на војном гробљу Херцл у Јерусалиму, у уторак, 14. јула 2026.

Svijet

Izrael likvidirao 20 iranskih nuklearnih naučnika

2 h

0
Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.

Svijet

Zatišje u sukobu SAD i Irana tokom vikenda; Izrael planira nove akcije na Zapadnoj obali

2 h

0

  • Najnovije

08

41

Danas sunčano uz porast temperature

08

39

Kija Kockar oplela po Goluboviću: “Prije 5 godina sam vidjela… ako je Pink reagovao…”

08

38

Stevandić uputio saučešće porodicama i prijateljima poginulih planinara

08

35

U Srpskoj rođeno 19 beba

08

31

Florida planira da pogubi dvije osobe istog dana, prvi put od 1964. godine

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima