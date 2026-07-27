Fatalno uvođenje u svijet odraslih: Istraga o obredima koji su u smrt odnijeli više od 600 dječaka

Prema podacima Komisije za prava kulturnih, vjerskih i jezičkih zajednica (CRL), tokom protekle decenije više od 600 dječaka i mladića navodno je izgubilo život tokom tradicionalnih obreda uvođenja u odraslo doba.

Južnoafrička komisija za zaštitu ljudskih prava pokrenula je istragu nakon što su ove zime 43 mladića preminula tokom tradicionalnih obreda inicijacije. Tokom ovog perioda održavaju se ceremonije prelaska u odraslo doba, koje u mnogim zajednicama uključuju i ritualno obrezivanje, piše RT.

Predsjednica Komisije za unapređenje i zaštitu prava kulturnih, verskih i jezičkih zajednica (CRL), Toko Mkvanazi-Ksaluva, izjavila je da se ovi smrtni slučajevi ne smeju prihvatati kao „normalan“ dio tradicije.

43 smrtna slučaja tokom ovogodišnje sezone

Na konferenciji za medije, na kojoj je govorila zajedno sa zamjenikom predsjednika, princom Džordžom Mahlanguom, najavila je da će Komisija u avgustu formirati poseban odbor koji će ispitati smrtne slučajeve i navodne zloupotrebe u školama za inicijaciju. Prema podacima vlasti, tokom ovogodišnje sezone zabilježeno je i:

75 hospitalizacija,

180 spasavanja učesnika,

12 otmica,

40 hapšenja.

Više od 600 preminulih za deset godina

Zbog sve većeg broja incidenata, Mkvanazi-Ksaluva je predstavila osnivanje takozvanog Odbora po Članu 7, koji bi trebalo da počne sa radom narednog mjeseca. Prema rečima Mahlangua, ovaj odbor će analizirati čitavu proteklu deceniju, tokom koje je u različitim pokrajinama zabeleženo više od 600 smrtnih slučajeva, što ukazuje da je u pojedinim oblastima došlo do nazadovanja kada je riječ o bezbjednosti učesnika.

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„Namjeravamo da započnemo rad Odbora po Članu 7 u avgustu. Pripremne aktivnosti su već počele, a određeni komesari su uključeni u proces. Želimo da budemo potpuno upoznati sa svim što se dešava, jer su neke pokrajine nazadovale“, izjavio je Mahlangu.

Stroža kontrola i primena zakona

Mkvanazi-Ksaluva je naglasila da je Zakon o tradicionalnoj inicijaciji (Customary Initiation Act 2 iz 2021. godine), koji je potpisao predsednik Siril Ramafosa, od presudnog značaja jer predviđa stroge kazne za sve koji ne obezbjede sigurnost učesnika, uključujući i zatvorske kazne.

„U ovom postupku neće biti nedodirljivih. I jedan izgubljen život je previše. Ne možemo nastaviti da posmatramo ove tragedije kao nešto što je prihvatljivo“, poručila je ona.

Nedavno je Kongres tradicionalnih lidera Južne Afrike (CONTRALESA) zatražio policijsku istragu nakon navoda da su pojedini rukovodioci škola za inicijaciju naredili osoblju da ljekarima onemoguće pristup učesnicima.

Prema najnovijim podacima, najveći broj smrtnih slučajeva zabilježen je u pokrajini Mpumalanga (18), zatim u Istočnom Kejpu (14), Sjeverozapadnoj pokrajini (4), dok su Gauteng i Slobodna Država prijavili po dva smrtna slučaja.

Govoreći o trajanju istrage, Mahlangu je rekao:

„Odlučili smo se za fazni pristup saslušanjima kako bismo prikupili informacije koje će nam pomoći da ublažimo ove probleme, posebno uoči decembarske sezone inicijacije.

Kako spriječiti nebezbjedne prakse

Sarađivaćemo sa svim relevantnim akterima, ali će postupak biti temeljan jer želimo da provjerimo sve prijavljene incidente, uključujući i tvrdnje da su u nekim slučajevima ljekari bili proterani sa mesta održavanja obreda.“

Mahlangu je dodao da naredna sezona mora da pokaže da su izvučene pouke iz nedavnih tragedija.

„Ako ovaj zakon ne budemo u potpunosti primenjivali, izneverićemo sopstveni narod“, poručio je.

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Izvršni direktor Komisije za prava kulturnih, vjerskih i jezičkih zajednica, Edvard Mafadza, istakao je da će zaključci nedavno održanog skupa o tradicionalnoj inicijaciji (Initiation Indaba) biti ključni za uvođenje efikasnijih pravila za rad škola za inicijaciju.

„Odmah nakon tog skupa dostavili smo usvojene zaključke svim zainteresovanim stranama“, rekao je on.

Odbor će procjeniti u kojoj mjeri se te preporuke poštuju i koliko su efikasne, sa ciljem da se spriječe nebezbjedne prakse i smanji broj tragičnih ishoda tokom tradicionalnih obreda inicijacije.

(rt balkan)