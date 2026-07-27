Logo

Izrael likvidirao 20 iranskih nuklearnih naučnika

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 06:48

Komentari:

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори на државном спомен-обиљежју Зееву Жаботинском, на војном гробљу Херцл у Јерусалиму, у уторак, 14. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP/Ohad Zwigenberg

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da su zajedničke vojne operacije Izraela i SAD-a značajno oslabile iranski nuklearni program i vratile ga nekoliko godina unazad. U intervjuu za Foks njuz saopštio je da je u dvije operacije likvidirano 20 vodećih iranskih nuklearnih naučnika.

"U dvije operacije koje smo izveli sa Sjedinjenim Američkim Državama likvidirali smo 20 njihovih glavnih nuklearnih naučnika", rekao je Netanjahu, piše Anadolija.

Upozorenje Teheranu

Netanjahu tvrdi da su kapaciteti Teherana ozbiljno narušeni, ali je istaknuo da međunarodna zajednica mora ostati oprezna kako bi spriječila eventualne pokušaje obnove programa. Upozorio je i da će odgovor Izraela biti "vrlo, vrlo snažan" ako Iran u budućnosti izvede napade na Izrael, bilo izravno ili preko saveznika u regiji.

Normalizacija odnosa i put u Vašington

Izraelski premijer podržao je strategiju američkog predsjednika Donalda Trampa, koja civilne nuklearne potrebe Saudijske Arabije povezuje s njezinim pristupanjem Abrahamovom sporazumu o normalizaciji odnosa s Izraelom. Rekao je da bi bio oduševljen proširenjem procesa normalizacije na Rijad i podsjetio da je Izrael već postigao sporazume s nekoliko arapskih država.

Netanjahu je odbacio tvrdnje da Izrael postaje međunarodno izolovan. Pritom je naveo da mnoge zemlje u Africi, Aziji, Latinskoj Americi i na Bliskom istoku traže izraelsku tehnologiju i vojnu suradnju. Sljedeće sedmice putuje u Vašington, gd‌je će prisustvovati sahrani preminulog senatora Lindzija Grema, a očekuje se i njegov susret s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Benjamin Netanjahu

Izrael

naučnik

likvidacija

Komentari (0)

Pročitajte više

Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.

Svijet

Zatišje u sukobu SAD i Irana tokom vikenda; Izrael planira nove akcije na Zapadnoj obali

2 h

0
Убијена два оперативца Хамаса

Svijet

Ubijena dva operativca Hamasa

19 h

0
Израел елиминисао шефа полицијских снага Хамаса

Svijet

Izrael eliminisao šefa policijskih snaga Hamasa

1 d

1
Трамп: Нема нуклеарног споразума ако се Саудијци не придруже Аврамових споразума

Svijet

Tramp: Nema nuklearnog sporazuma ako se Saudijci ne pridruže Avramovih sporazuma

3 d

0

Više iz rubrike

Трговачки бродови плове Ормуским мореузом код Бандар Абаса, у Ирану, уторак, 30. јун 2026. године.

Svijet

Zatišje u sukobu SAD i Irana tokom vikenda; Izrael planira nove akcije na Zapadnoj obali

2 h

0
Злато је хемијски елемент и племенити метал који је кроз читаву људску историју цијењен због своје ријеткости, сјаја, естетске љепоте и изузетних физичких особина.

Svijet

Rusija otkrila najveće nalazište zlata u 2025: Procijenjeno 28 tona rezervi

10 h

0
Евакуисани су смјештени у Изложбеном центру Бордо у Бордоу, Француска, након што су морали да напусте своје домове ван града због бијеснећих пожара, у недјељу, 26. јула 2026. године.

Svijet

U Francuskoj i Španiji evakuisano više od 325.000 ljudi

11 h

0
Вјештачка интелигенција (ВИ) представља област рачунарских наука посвећену стварању система способних да извршавају задатке који обично захтијевају људску интелигенцију. То укључује учење, закључивање, препознавање образаца, доношење одлука и обраду природног језика.

Svijet

Dva modela OpenAI "pobjegla" tokom testiranja i izvela sajber napad na drugu kompaniju

11 h

0

  • Najnovije

08

41

Danas sunčano uz porast temperature

08

39

Kija Kockar oplela po Goluboviću: “Prije 5 godina sam vidjela… ako je Pink reagovao…”

08

38

Stevandić uputio saučešće porodicama i prijateljima poginulih planinara

08

35

U Srpskoj rođeno 19 beba

08

31

Florida planira da pogubi dvije osobe istog dana, prvi put od 1964. godine

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima