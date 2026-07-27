Izrael likvidirao 20 iranskih nuklearnih naučnika

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da su zajedničke vojne operacije Izraela i SAD-a značajno oslabile iranski nuklearni program i vratile ga nekoliko godina unazad. U intervjuu za Foks njuz saopštio je da je u dvije operacije likvidirano 20 vodećih iranskih nuklearnih naučnika.

"U dvije operacije koje smo izveli sa Sjedinjenim Američkim Državama likvidirali smo 20 njihovih glavnih nuklearnih naučnika", rekao je Netanjahu, piše Anadolija.

Upozorenje Teheranu

Netanjahu tvrdi da su kapaciteti Teherana ozbiljno narušeni, ali je istaknuo da međunarodna zajednica mora ostati oprezna kako bi spriječila eventualne pokušaje obnove programa. Upozorio je i da će odgovor Izraela biti "vrlo, vrlo snažan" ako Iran u budućnosti izvede napade na Izrael, bilo izravno ili preko saveznika u regiji.

Normalizacija odnosa i put u Vašington

Izraelski premijer podržao je strategiju američkog predsjednika Donalda Trampa, koja civilne nuklearne potrebe Saudijske Arabije povezuje s njezinim pristupanjem Abrahamovom sporazumu o normalizaciji odnosa s Izraelom. Rekao je da bi bio oduševljen proširenjem procesa normalizacije na Rijad i podsjetio da je Izrael već postigao sporazume s nekoliko arapskih država.

Netanjahu je odbacio tvrdnje da Izrael postaje međunarodno izolovan. Pritom je naveo da mnoge zemlje u Africi, Aziji, Latinskoj Americi i na Bliskom istoku traže izraelsku tehnologiju i vojnu suradnju. Sljedeće sedmice putuje u Vašington, gd‌je će prisustvovati sahrani preminulog senatora Lindzija Grema, a očekuje se i njegov susret s američkim predsjednikom Donaldom Trampom.