Zatišje u sukobu SAD i Irana tokom vikenda; Izrael planira nove akcije na Zapadnoj obali

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Sjedinjene Američke Države i Iran dostavili su odgovore na prijedlog Pakistana i Katara za obnovu pregovora između dvije sukobljene strane.
Tokom vikenda nisu zabilježeni napadi SAD na Iran, tako da ni Teheran nije izveo napade iz odmazde na američke baze u Zalivu. Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da se očekuje proširenje "antiterorističkih operacija" na okupiranoj Zapadnoj obali.
Iranska vojska saopštila je da je obustavila napade usljed zatišja u američkim udarima i navela da američka strategija nije jasna čak ni donosiocima odluka u SAD.
"Amerikanci su obustavili napade tokom protekle dvije noći. Pošto je naša strategija bila zasnovana na odgovoru na napade, obustavili smo i naše operacije", rekao je u nedjelju portparol iranske vojske Amir Akraminija.
„Njujork tajms“ je objavio da je zabrinutost zbog smanjenih zaliha odbrambenih raketa bila u središtu razgovora američkog predsjednika Donalda Trampa i njegovih savjetnika prije nego što je administracija odlučila da tokom vikenda odgodi napade na Iran.
U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države i Iran dostavili su odgovore na prijedlog Pakistana i Katara za obnovu pregovora između dvije sukobljene strane, dok posrednici nastavljaju napore za postizanje desetodnevnog primirja koje bi omogućilo nastavak dijaloga o nuklearnom programu, sankcijama i bezbjednosti u regionu.
Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da se očekuje proširenje "antiterorističkih operacija" na okupiranoj Zapadnoj obali. Benjamin Netanjahu poručio je da će otići u Njujork i odgovoriti na optužbe protiv Izraela u UN.
(RTS)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
10 h0
Svijet
11 h0
Svijet
11 h0
Svijet
12 h0
Najnovije
08
41
08
39
08
38
08
35
08
31
Trenutno na programu