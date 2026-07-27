Zatišje u sukobu SAD i Irana tokom vikenda; Izrael planira nove akcije na Zapadnoj obali

Sjedinjene Američke Države i Iran dostavili su odgovore na prijedlog Pakistana i Katara za obnovu pregovora između dvije sukobljene strane.

Tokom vikenda nisu zabilježeni napadi SAD na Iran, tako da ni Teheran nije izveo napade iz odmazde na američke baze u Zalivu. Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da se očekuje proširenje "antiterorističkih operacija" na okupiranoj Zapadnoj obali.

Iranska vojska saopštila je da je obustavila napade usljed zatišja u američkim udarima i navela da američka strategija nije jasna čak ni donosiocima odluka u SAD.

"Amerikanci su obustavili napade tokom protekle dvije noći. Pošto je naša strategija bila zasnovana na odgovoru na napade, obustavili smo i naše operacije", rekao je u nedjelju portparol iranske vojske Amir Akraminija.

„Njujork tajms“ je objavio da je zabrinutost zbog smanjenih zaliha odbrambenih raketa bila u središtu razgovora američkog predsjednika Donalda Trampa i njegovih savjetnika prije nego što je administracija odlučila da tokom vikenda odgodi napade na Iran.

U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države i Iran dostavili su odgovore na prijedlog Pakistana i Katara za obnovu pregovora između dvije sukobljene strane, dok posrednici nastavljaju napore za postizanje desetodnevnog primirja koje bi omogućilo nastavak dijaloga o nuklearnom programu, sankcijama i bezbjednosti u regionu.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da se očekuje proširenje "antiterorističkih operacija" na okupiranoj Zapadnoj obali. Benjamin Netanjahu poručio je da će otići u Njujork i odgovoriti na optužbe protiv Izraela u UN.

(RTS)