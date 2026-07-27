Angelina Topić rođendan proslavila devetom titulom prvakinje Srbije

Najbolja srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je titulu prvakinje Srbije u skoku uvis, pošto je na nacionalnom šampionatu preskočila letvicu postavljenu na 1,93 metra.

Topićeva je takmičenje počela na visini od 1,83 metra, koju je savladala iz prvog pokušaja. Visinu od 1,88 metara preskočila je takođe iz prvog pokušaja, dok je pobjedničkih 1,93 metra savladala iz drugog.

Potom je tri puta bezuspješno pokušala da preskoči 1,98 metara.

Srebrnu medalju osvojila je Natalija Vojinović (Kruševac), koja je preskočila 1,83 metra, dok je bronzano odličje pripalo Ani Kovrliji (Mladost Zemun) sa rezultatom od 1,72 metra.

Četvrto mjesto zauzela je Jovana Delić (Crvena zvezda Beograd), koja je preskočila 1,68 metara, dok Zorana Bukvić (Vojvodina) nije nastupila.

Ovim trijumfom, na 21. rođendan, Angelina Topić je postala deveti put šampionka Srbije.

Seriju nevjerovatnih uspjeha na domaćim takmičenjima započela je još 2021. godine kao šesnaestogodišnjakinja, a od tada je zablistala sa šest titula na otvorenom i tri u dvoranskim uslovima.

Pred Angelinom je Evropsko prvenstvo u Birmingemu od 10. do 16. avgusta, a nakon toga i završnica Dijamantske lige, te Svjetsko ultimativno prvenstvo u Budimpešti od 11. do 13. septembra.

Gardaševićeva odbranila titulu, dvostruka kruna Filipa Stankovića

Drugog dana Prvenstva Srbije u atletici u Kraljevu titulu je odbranila i Milica Gardašević u skoku udalj, dok je jedan od najvećih utisaka ostavio mladi Filip Stanković, koji je posle trijumfa na 400 metara osvojio zlato i u trci na 800 metara.

Milica Gardašević je šesti put u karijeri postala šampionka Srbije u skoku udalj. Pobjedu joj je donio jedini ispravan skok na takmičenju, od 6,47 metara, ostvaren u trećoj seriji.

Iza nje su se plasirale klupske koleginice iz Vojvodine Milica Stanimirović (6,26) i Lej Tompson (6,09).

Poslije šest godina do titule na 200 metara ponovo je stigla Tamara Milutinović, dok je Maša Rajić osvojila prvo zlato na otvorenom u trci na 800 metara rezultatom 2:04,56.

Maja Gajić šesti put je postala šampionka Srbije na 400 metara s preponama, pobijedivši vremenom 58,01 sekundu, dok je Teodora Simović poslije trijumfa na 5.000 metara slavila i na 3.000, osvojivši tako dvije titule u Kraljevu.

Do devete titule u bacanju kladiva stigla je Aleksandra Ivanović hicem od 50,13 metara, dok je Anđela Obradović ličnim rekordom od 14,99 metara osvojila četvrtu titulu u bacanju kugle.

U muškoj konkurenciji, jedan od najzapaženijih rezultata ostvario je devetnaestogodišnji Filip Stanković. Dan poslije pobjede na 400 metara, slavio je i na 800 metara ličnim rekordom od 1:50,33.

Dario Bašić Palković osvojio je prvu titulu šampiona Srbije na 200 metara, Mihajlo Katanić odbranio je titulu na 400 metara s preponama, a Elzan Bibić bio je najbrži na 3.000 metara.

Dimitrije Novaković osvojio je četvrtu titulu u troskoku, dok je iskusni Vedran Samac 15. put postao šampion Srbije u bacanju koplja, pobjedivši hicem od 69,91 metar u posljednjoj seriji.

Do prve titule državnog prvaka u bacanju diska stigao je 44-godišnji Mario Glamazić, koji je u finalu nadmašio 17-godišnjeg Lazara Andžića.

(RTS)