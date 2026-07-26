Atletičari Borca do rekorda na Prvenstvu BiH

Autor:Nikola Lučić
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Odličan nastup imali su atletičari Borca na Prvenstvu BiH za seniore koje je održano ovog vikenda u Rogatici.
Kući su donijeli osam medalja od toga :
-Nika Popić (400 m)
-Milica Pelemiš (200 m)
-4x100 mix (Rosić, Rajlić,Ivičić,Pelemiš) Rekord BiH i Republike Srpske
-Luka Ivičić (motka)
-Luka Ivičić (400 prepone)
-štafeta 4x400 mix (Rosić,Rajlić,Ivičić,
Popić)
-Kristina Popović (disk)
-Nika Popić (100 m)
AK Borac je ujedno bio najuspješniji klub iz Republike Srpske na ovom seniorskom Prvenstvu.
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