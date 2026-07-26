Atletičari Borca do rekorda na Prvenstvu BiH

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Odličan nastup imali su atletičari Borca na Prvenstvu BiH za seniore koje je održano ovog vikenda u Rogatici.

Kući su donijeli osam medalja od toga : Tri zlata : -Nika Popić (400 m) -Milica Pelemiš (200 m) -4x100 mix (Rosić, Rajlić,Ivičić,Pelemiš) Rekord BiH i Republike Srpske Tri srebra : -Luka Ivičić (motka) -Luka Ivičić (400 prepone) -štafeta 4x400 mix (Rosić,Rajlić,Ivičić, Popić) i dvije bronze : -Kristina Popović (disk) -Nika Popić (100 m) AK Borac je ujedno bio najuspješniji klub iz Republike Srpske na ovom seniorskom Prvenstvu.

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