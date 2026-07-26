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Atletičari Borca do rekorda na Prvenstvu BiH

Autor:

Nikola Lučić
26.07.2026 21:03

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Атлетичари Борца
Foto: Ustupljena fotografija

Odličan nastup imali su atletičari Borca na Prvenstvu BiH za seniore koje je održano ovog vikenda u Rogatici.

Kući su donijeli osam medalja od toga :

Tri zlata :

-Nika Popić (400 m)

-Milica Pelemiš (200 m)

-4x100 mix (Rosić, Rajlić,Ivičić,Pelemiš) Rekord BiH i Republike Srpske

Tri srebra :

-Luka Ivičić (motka)

-Luka Ivičić (400 prepone)

-štafeta 4x400 mix (Rosić,Rajlić,Ivičić,

Popić)

i dvije bronze :

-Kristina Popović (disk)

-Nika Popić (100 m)

AK Borac je ujedno bio najuspješniji klub iz Republike Srpske na ovom seniorskom Prvenstvu.

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Tagovi :

Prvenstvo BiH

atletika

AK Borac

Republika Srpska

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