Boračke kategorije u Srpskoj više neće plaćati participaciju

U "Službenom glasniku Republike Srpske" objavljene su izmjene i dopune Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, čime su boračke kategorije oslobođene obaveze plaćanja participacije za liječenje", saopštila je Boračka organizacija Republike Srpske /BORS/.

Izmjene Zakona će stupiti na snagu za osam dana

U saopštenju se naglašava da će izmjene Zakona stupiti na snagu za osam dana nakon čega će sve boračke kategorije – demobilisani borci, porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi biti oslobođeni ove vrste plaćanja.

Iz BORS-a su naglasili da se izmjena Zakona takođe odnosi i na civilne žrtve rata ili žrtve ratne torture.

"Izmjene Zakona usvojila je Narodna skupština Republike Srpske 9. jula, a nakon što je Boračka organizacija pripremila prijedlog izmjena ovog akta i pokrenula inicijativu da ih institucije Republike Srpske razmatraju i usvoje", podsjetili su iz BORS-a.

BORS se zahvalio institucijama Republike Srpske

U saopštenju se naglašava da je na ovoj izmjeni zakona Boračka organizacija Republike Srpske radila i za nju se borila više od godinu dana.

"Primijećeno je u posljednje vrijeme, a vezano za predstojeće izbore, da pojedinci zloupotrebljavaju ovakve i slične informacije kod pripadnika boračkih kategorija i koriste ih za ličnu promociju. Pozivamo ih da se prestanu baviti ličnom promocijom na račun tuđih rezultata i da se, ako žele, uključe u rad i daju svoj doprinos u poboljšanju položaja boračkih kategorija", naglasili su iz BORS-a.

Boračka organizacija Republike Srpske zahvaljuje institucijama Republike Srpske, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, Narodnoj skupštini i svima narodnim poslanicima koji su prepoznali ovu inicijativu i potrebu boračkih kategorija, te je podržali.