Minić: Sve ima smisla ako je zbog djece i njihove budućnosti

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da sve što se radi u Srpskoj ima smisla samo ako je zbog djece i njihove budućnosti.
"Dječije `hvala` je najveća nagrada. Crtež koji su mi poklonili mališani iz vrtića "Neven" u Višegradu uljepšao mi je dan", objavio je Minić na "Instagramu" uz fotografiju na kojoj drži uramljene dječije crteže.
Dječije „hvala“ je najveća nagrada. Jedna Lenka i njeni drugari iz vrtića „Neven“ su mi uljepšali dan. pic.twitter.com/YsyUIN40Mw— Savo Minić (@minic_savo) July 24, 2026
Minić je tokom boravka u Višegradu posjetio vrtić "Neven" za čije je proširenje Vlada Republike Srpske obezbijedila milion KM.
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