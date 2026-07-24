Minić: Sve ima smisla ako je zbog djece i njihove budućnosti

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da sve što se radi u Srpskoj ima smisla samo ako je zbog djece i njihove budućnosti.

"Dječije `hvala` je najveća nagrada. Crtež koji su mi poklonili mališani iz vrtića "Neven" u Višegradu uljepšao mi je dan", objavio je Minić na "Instagramu" uz fotografiju na kojoj drži uramljene dječije crteže.

Dječije „hvala“ je najveća nagrada. Jedna Lenka i njeni drugari iz vrtića „Neven“ su mi uljepšali dan. pic.twitter.com/YsyUIN40Mw — Savo Minić (@minic_savo) July 24, 2026

Minić je tokom boravka u Višegradu posjetio vrtić "Neven" za čije je proširenje Vlada Republike Srpske obezbijedila milion KM.