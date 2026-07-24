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Minić: Sve ima smisla ako je zbog djece i njihove budućnosti

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 16:14

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Минић: Све има смисла ако је због дјеце и њихове будућности
Foto: X / Savo Minic

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da sve što se radi u Srpskoj ima smisla samo ako je zbog djece i njihove budućnosti.

"Dječije `hvala` je najveća nagrada. Crtež koji su mi poklonili mališani iz vrtića "Neven" u Višegradu uljepšao mi je dan", objavio je Minić na "Instagramu" uz fotografiju na kojoj drži uramljene dječije crteže.

Minić je tokom boravka u Višegradu posjetio vrtić "Neven" za čije je proširenje Vlada Republike Srpske obezbijedila milion KM.

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Savo Minić

Djeca

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