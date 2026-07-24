Ina i Petrol ograničili točenje goriva

Ina i Petrol uveli su privremeno ograničenje točenja goriva na svojim benzinskim pumpama, nakon što su u javnost procurile informacije o mogućem značajnom poskupljenju goriva od utorka, posebno dizela.

Prema pisanju istarskog portala Regional Ekspres, privremeno ograničenje od danas je na snazi i na Petrolovoj benzinskoj pumpi u Mutilskoj ulici u Puli.

Na benzinskim pumpama postavljena su obavještenja u kojima se navodi da od 24. jula 2026. godine važi privremeno ograničenje prodaje goriva do daljnjeg.

„Poštovani i cijenjeni kupci, obavještavamo vas da se od 24. jula 2026. godine uvodi privremeno ograničenje prodaje goriva koje će biti na snazi do daljnjeg. Maksimalna količina goriva po jednom točenju iznosi 300 litara. Zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji“, navodi se u obavještenju na jednoj od Ininih benzinskih pumpi.

Kupcima zahvalili na razumijevanju i saradnji

Slična obavještenja pojavila su se i na benzinskim pumpama Petrola.

Ni iz Petrola nisu naveli razlog uvođenja ograničenja, već su se kupcima zahvalili na razumijevanju i saradnji.

Rast cijena

Prema trenutnom modelu izračuna, cijena litra Eurosupera 95 mogla bi porasti za 11 centi, na 1,65 evra. Još veće poskupljenje očekuje se za evrodizel, koji bi uz rast od 22 centa mogao koštati 1,81 evro po litru. Plavi dizel bi, prema procjenama, poskupio za 24 centa i koštao 1,26 evra po litru.

Rast cijena očekuje se i kod tečnog naftnog gasa (TNG). Prema nezvaničnim podacima, TNG za boce mogao bi poskupjeti za sedam centi, na 1,88 evra po kilogramu, dok bi ista korekcija važila i za TNG za rezervoare, čija bi nova cijena iznosila 1,30 evra po kilogramu, prenosi Indeks.

Riječ je o nezvaničnim procjenama zasnovanim na trenutnom modelu obračuna, pa su moguće promjene prije konačne odluke.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković potvrdio je da će gorivo poskupjeti, ali je istakao da su mogućnosti Vlade da utiče na nove cijene ograničene.

„Učinićemo ono što možemo i naše mogućnosti su limitirane, ali ćemo nastaviti da subvencionišemo građane i privredu“, rekao je Plenković.

Nove cijene goriva trebalo bi da stupe na snagu u utorak.