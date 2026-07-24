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Evropol protiv ekstremističke mreže "The Com"

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 18:09

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: cottonbro studio/Pexels

Tokom juna i jula ove godine sprovedena je Evropolova akcija usmjerena na nihilistički nasilni ekstremistički sadržaj na mrežama sa ciljem da se poremeti onlajn ekosistem grupe "The Com" i ograniči širenje propagande.

Grupa "The Com" predstavlja labavu mrežu marginalnih onlajn grupa koje se pridržavaju mizantropskog i nihilističkog pogleda na svijet. Grupe povezane sa organizacijom The Com vrbuju i podstiču žrtve koje koriste društvene mreže, aplikacija za razmjenu poruka i platformama za igre, da se upuste u samopovrijeđivanje, mučenje životinja, nasilne napade i proizvodnju materijala o seksualnom zlostavljanju djece.

"Algoritmi društvenih mreža izlažu mlade pojedince ekstremističkom materijalu , bez obzira da li ga traže ili ne, sa sadržajem koji u početku može djelovati bezopasno, ali brzo eskalira u ekstremno nasilje i traumatizujuće materijale. Sadržaj The Com-a je prožet kodiranim jezikom i emodžijima u kojima odrasli mogu imati poteškoća da ga dešifruju, prenoseći poruke koje podstiču samopovrjeđivanje i seksualnu eksploataciju maloljetnika", navode iz Evropola.

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Sadržaj uključuje nasilne video zapise i slike koje prikazuju samopovrjeđivanje, samoubistvo, materijal o seksualnom zlostavljanju djece (CSAM), okrutnost prema životinjama i nasilne napade, te što je sadržaj ekstremniji i štetniji koji korisnik ili grupa mogu da proizvedu, to je njihov status u zajednici kojoj pripadaju viši.

Neki od sadržaja uključuju video snimke nasilnih napada na ulici, prakse poznate kao „potjera na čovjeka“ ili podmetanje požara. Pored toga, "The Com" proizvodi priručnike ili vodiče koji pokrivaju teme kao što su namamljivanje, ubistvo, izradu improvizovanih eksplozivnih naprava ili ideološke stavove. Ove priručnike kreiraju grupe kako bi uputile članove o metodama za izvršavanje nasilnih napada, vrbovanje, seksualno iznuđivanje ranjivih maloljetnika ili javno objavljivanje nečijih ličnih podataka, lažno prijavljivanje ozbiljnog incidenta.

Tokom protekle dvije godine, Evropski centar za borbu protiv terorizma pri Evropolu je primjetio da se mreža „The Com“ razvija u globalnu prijetnju, posebno u pogledu maloljetnika kao žrtava i počinilaca. ECTC je primio stotine zahtjeva od država članica i trećih strana u vezi sa zločinima počinjenim u okviru mreže „The Com“. Zahtjevi u vezi sa nihilističkim nasilnim ekstremizmom takođe su odraženi u istragama podnijetim ECTC-u radi podrške.

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Tagovi :

Evropol

organizovani kriminal

kriminal

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