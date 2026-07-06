U velikoj akciji "Globalni lanac" uhapšeno preko 1.000 osoba

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Evropolovoj akciji "Globalni lanac" koja je trajala od 8. do 12. juna, uhapšene su 1.024 osobe, identifikovano je 2.070 žrtava i potencijalnih žrtava kao i otkriveno 80 slučajeva falsifikovanja dokumenata.
U Akciji je uhapšeno 1.024 osobe od čega su 334 zbog trgovine ljudima, a 690 zbog drugih krivičnih djela, identifikovano je 2.070 žrtava od kojih su 1.908 odrasle osobe, dok je 162 maloljetnika.
Takođe, otvoreno je i 465 novih istraga i otkriveno 80 slučajeva falsifikovanja dokumenata.
"Rezultati istrage ukazuju na to da je velika većina žrtava ženskog pola i odraslih, sa 64,2% žrtava trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije (20,9% prisilni kriminal, 11,3% prisilni rad, 1,5% prisilno prosjačenje, 2,1% drugi oblici). Procenat maloljetnih žrtava trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije je još veći, sa 86,4% (6,2% prisilni rad, 3% prisilno prosjačenje, oko 0,6% prisilne kriminalne aktivnosti kao što je džeparenje, 3,8% drugi oblici). U mnogim od ovih slučajeva, zaštita žrtava može biti izazovna, jer ih često eksploatišu članovi porodice", navode iz Evropola.
Većina potencijalnih žrtava prijavljena je u 45 različitih zemalja, dok je većina njih iz Kolumbije, Argentine, Venecuele, Nepala i Moldavije.
U policijskoj akciji koja je sprovedena u belgijskim gradovima Šarlroa i Vervijeu, uhapšeno je 17 osoba čime je razbijen lanac trgovine ljudima koji je regrutovao maloljetne djevojke putem društvenih mreža.
Prema navodima, uhapšeni su držali žrtve zatočeništvu, prisiljavajući ih na seksualne usluge širom Belgije i Francuske.
U Francuskoj su uhapšena dva kineska državljanina zbog sumnje da su vodili mrežu prostitucije u tri salona za masažu u Lilu i Parizu.
Prema navodima Evropola, zaplijenjeno je preko 73.000 evra u gotovini, vozila, luksuznih premeta.
Na Islandu, praćena su dva mjesta za koja se sumnja da su služila za organizovanje prostitucije i da su bila povezana sa organizovanom kriminalnom grupom. Tokom akcije, snimljeno je 50,a uhapšeno 5 osoba. Oduzeto je i 14.000 evra kao i 13 mobilnih telefona i 11 ličnih karata.
U Irskoj je tokom akcije uhapšena je jedna osoba osumnjičena za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i zaplijenjeno preko 840.000 evra u gotovini tokom pretresa kuće u Limeriku.
U Sjevernoj Makedoniji, ženu sa invaliditetom, iskoristio je bliski član porodice, koji ju je primoravao da prosi, prateći njene aktivnosti i oduzimao joj novac.
U Portugalu su uhapšena dva državljanina Brazila i jedan Portugalac zbog sumnje da su dovodili žene iz Brazila pod izgovorom rada u salonima za masažu, a potom ih primoravali na prostituciju u jednom noćnom klubu.
Policija je zaplijenila noćni klub, 10.000 evra u gotovini i tri vozila.
Dvije osobe, optužene su u Ukrajini, da su primoravale 13 osoba sa invaliditetom iz jednog rehabilitacionog centra na prinudni rad.
U Kijevu je razbijena kriminalna grupa od četiri osumnjičena za iskorištavanje rade snage.
Inače, akcija "Globalni lanac" fokusirana je na na trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, prisilnog vršenja kriminalnih djela i prisilnog prosjačenja, sa posebnim fokusom na maloljetne žrtve.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 mj0
Svijet
1 mj0
Nauka i tehnologija
2 mj0
Region
2 mj0
Svijet
37 min0
Svijet
44 min0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Najnovije
17
10
17
09
17
08
17
07
16
46
Trenutno na programu