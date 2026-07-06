U velikoj akciji "Globalni lanac" uhapšeno preko 1.000 osoba

U Evropolovoj akciji "Globalni lanac" koja je trajala od 8. do 12. juna, uhapšene su 1.024 osobe, identifikovano je 2.070 žrtava i potencijalnih žrtava kao i otkriveno 80 slučajeva falsifikovanja dokumenata.

U Akciji je uhapšeno 1.024 osobe od čega su 334 zbog trgovine ljudima, a 690 zbog drugih krivičnih djela, identifikovano je 2.070 žrtava od kojih su 1.908 odrasle osobe, dok je 162 maloljetnika.

Takođe, otvoreno je i 465 novih istraga i otkriveno 80 slučajeva falsifikovanja dokumenata.

"Rezultati istrage ukazuju na to da je velika većina žrtava ženskog pola i odraslih, sa 64,2% žrtava trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije (20,9% prisilni kriminal, 11,3% prisilni rad, 1,5% prisilno prosjačenje, 2,1% drugi oblici). Procenat maloljetnih žrtava trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije je još veći, sa 86,4% (6,2% prisilni rad, 3% prisilno prosjačenje, oko 0,6% prisilne kriminalne aktivnosti kao što je džeparenje, 3,8% drugi oblici). U mnogim od ovih slučajeva, zaštita žrtava može biti izazovna, jer ih često eksploatišu članovi porodice", navode iz Evropola.

Potencijalne žrtve uglavnom iz Latinske Amerike

Većina potencijalnih žrtava prijavljena je u 45 različitih zemalja, dok je većina njih iz Kolumbije, Argentine, Venecuele, Nepala i Moldavije.

Akcija sprovedena širom svijeta

U policijskoj akciji koja je sprovedena u belgijskim gradovima Šarlroa i Vervijeu, uhapšeno je 17 osoba čime je razbijen lanac trgovine ljudima koji je regrutovao maloljetne djevojke putem društvenih mreža.

Prema navodima, uhapšeni su držali žrtve zatočeništvu, prisiljavajući ih na seksualne usluge širom Belgije i Francuske.

Francuska

U Francuskoj su uhapšena dva kineska državljanina zbog sumnje da su vodili mrežu prostitucije u tri salona za masažu u Lilu i Parizu.

Francuska

Prema navodima Evropola, zaplijenjeno je preko 73.000 evra u gotovini, vozila, luksuznih premeta.

Island

Na Islandu, praćena su dva mjesta za koja se sumnja da su služila za organizovanje prostitucije i da su bila povezana sa organizovanom kriminalnom grupom. Tokom akcije, snimljeno je 50,a uhapšeno 5 osoba. Oduzeto je i 14.000 evra kao i 13 mobilnih telefona i 11 ličnih karata.

Island

Irska

U Irskoj je tokom akcije uhapšena je jedna osoba osumnjičena za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i zaplijenjeno preko 840.000 evra u gotovini tokom pretresa kuće u Limeriku.

Irska

Sjeverna Makedonija

U Sjevernoj Makedoniji, ženu sa invaliditetom, iskoristio je bliski član porodice, koji ju je primoravao da prosi, prateći njene aktivnosti i oduzimao joj novac.

Portugal

U Portugalu su uhapšena dva državljanina Brazila i jedan Portugalac zbog sumnje da su dovodili žene iz Brazila pod izgovorom rada u salonima za masažu, a potom ih primoravali na prostituciju u jednom noćnom klubu.

Portugal

Policija je zaplijenila noćni klub, 10.000 evra u gotovini i tri vozila.

Ukrajina

Dvije osobe, optužene su u Ukrajini, da su primoravale 13 osoba sa invaliditetom iz jednog rehabilitacionog centra na prinudni rad.

Ukrajina

U Kijevu je razbijena kriminalna grupa od četiri osumnjičena za iskorištavanje rade snage.

Inače, akcija "Globalni lanac" fokusirana je na na trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, prisilnog vršenja kriminalnih djela i prisilnog prosjačenja, sa posebnim fokusom na maloljetne žrtve.