Razbijen ogranak "Balkanskog kartela", uhapšeno 12 osoba, zaplijenjene tone droge

U opsežnoj policijskoj akciji koja se od ranih jutarnjih časova sprovodi na teritoriji Podgorice, pripadnici policije izvršili su pretrese na više lokacija, u sklopu pojačanih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje kriminala.

Prema nezvaničnim saznanjima, tokom akcije privedeno je više osoba koje su sprovedene u Odjeljenje bezbjednosti Podgorica, gdje je u toku njihova dalja obrada.

Akciju sprovode službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, uz podršku Posebne jedinice policije.

Evropol:Razbijen ogranak „Balkanskog kartela“, uhapšeno 12 osoba

"Na dan 15. aprila 2026. godine, Evropol je pružio podršku organima za sprovođenje zakona u Crnoj Gori u sprovođenju velike operacije usmjerene protiv značajnog ogranka takozvanog „Balkanskog kartela“. Istovremeno, Evropol je podržao i njemačke vlasti u istrazi usmjerenoj na potencijalne kontakte ove kriminalne mreže. Tokom akcije uhapšeno je ukupno 12 osumnjičenih, od čega četiri u Njemačkoj, uključujući i jednu osobu označenu kao meta visoke vrijednosti (HVT), koja je privedena u Crnoj Gori, navode iz Evropola.

Kako dodaju, istraga, u kojoj su učestvovale i nadležne službe iz Austrije i Španije, bila je usmjerena na kriminalnu organizaciju koja se bavila međunarodnim švercom droge velikih razmjera, prije svega kokaina i kanabisa. Osumnjičeni, koji su boravili u Crnoj Gori i Njemačkoj, imali su različite uloge unutar mreže – od finansijera do koordinatora i logističara.

Zaplijenjene tone narkotika

Prema navodima istražnih organa, pravosudne vlasti u Crnoj Gori podigle su optužnice protiv više osumnjičenih zbog učešća u švercu čak 2,7 tona kokaina i 1,5 tona kanabisa u periodu od oktobra 2024. do aprila 2026. godine.

Ove količine droge zaplijenjene su u ukupno 12 prethodnih operacija sprovedenih širom Evropske unije i Južne Amerike. Istražioci vjeruju da je mreža koristila pomorske i vazdušne rute, te transport putem kontejnera i drugih prikrivenih metoda kako bi dopremala narkotike.

Takođe se sumnja da je kriminalna grupa krijumčarila kanabis u Evropsku uniju iz i preko zemalja kao što su Albanija, Tajland i Sjedinjene Američke Države.

Koordinacija i podrška Evropola

Ukupno oko 100 policijskih službenika bilo je angažovano u akcijama u Crnoj Gori i Njemačkoj, gdje su izvršena hapšenja i pretresi.

Evropol je tokom čitave istrage omogućio kontinuiranu koordinaciju i razmjenu informacija, uz snažnu analitičku podršku. Prikupljeni obavještajni podaci ukazuju na dobro organizovanu i prikrivenu kriminalnu mrežu koja je djelovala na više kontinenata.

Pored toga, Evropol je obezbijedio i finansijsku podršku, koja je korišćena za nabavku specijalne opreme i druge operativne potrebe.

Učesnici akcije

U operaciji su učestvovale sljedeće zemlje i agencije:

Austrija – Savezna kriminalistička služba

Njemačka – Savezna kriminalistička služba i Pokrajinska kriminalistička služba Hesena

Crna Gora – Odsjek za borbu protiv droga Sektora za borbu protiv kriminala, Uprava policije

Španija – Građanska garda

"Ova akcija predstavlja još jedan značajan udarac međunarodnim kriminalnim mrežama koje se bave trgovinom narkoticima", kažu iz Evropola.