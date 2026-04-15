Sindikati najavili veliki protest u Zagrebu, traže prosječnu platu od 2.200 evra

Tri sindikalne centrale i Sindikat penzionera Hrvatske najavili su veliki protest koji će biti održan 18. aprila na Trgu bana Jelačića u Zagrebu pod sloganom "Hrvatska zajedno za veće plate i penzije".

Organizatori navode da je razlog protesta visoka inflacija, za koju tvrde da je najveća u evrozoni, zbog čega zahtijevaju da prosječna neto plata u Hrvatskoj dostigne 2.200 evra, a minimalna 1.100 evra, prenio je portal Indeks.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel je rekao da će protestna šetnja početi u 11.00 časova ispred Hrvatskog narodnog pozorišta i da se na Trgu očekuje dolazak više od stotinu autobusa iz cijele zemlje.

Među glavnim zahtjevima su povećanje plata i penzija, prihvatljive cijene hrane i stanovanja, kao i nulta stopa korupcije i sive ekonomije.

Novosel je objasnio da sindikati traže prosječnu platu od 2.200 evra neto jer evropski prosjek iznosi oko 3.150 evra bruto, što odgovara tom iznosu neto.

Sindikati takođe traže da minimalna plata bude 1.100 evra umjesto sadašnjih 800, kao i da prosječna penzija iznosi 50 odsto prosječne plate.

Novosel je naveo i da oko 750.000 penzionera prima penziju manju od 612 evra.

Državni sekretar u Ministarstvu rada Ivan Vidiš rekao je da je Hrvatska bila relativno zaštićena od pojedinih globalnih kriza.

On je ukazao i na globalne napetosti, uključujući situaciju u Ormuskom moreuzu kroz koji prolazi oko 20 odsto energenata i drugih proizvoda važnih za svjetsku ekonomiju.

Vidiš je naveo da državni budžet iznosi oko 39 milijardi evra i da polovina tog iznosa odlazi na plate i penzije, zbog čega nema mnogo prostora za velika povećanja.