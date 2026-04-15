Vozači, budite na oprezu: AMS izdao upozorenje

U zapadnim i sjeverozapadnim krajevima Republike Srpske kolovozi su jutros mokri ili vlažni, dok je vidljivost zbog magle smanjena u kotlinama i uz riječne tokove, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Srpske.

Ha dionicama kroz usjeke, skreću pažnju na učestale sitnije odrone. Sporije se vozi na mjestima gd‌je se izvode radovi, pa iz AMS-a vozače pozivaju da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Karakaj tri – Drinjača, kao i na dionici magistralnog puta Banjaluka četiri – Banjaluka pet zbog radova na izgradnji priključka javne infrastrukture na dionicu.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Planirana je potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra do 30. juna.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina 2013 i na regionalnom putu Ukrina-Klupe zbog radova je izmijenjen režim saobraćaja do kraja godine.

Zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za čvorište “Omarska” na dijelu magistralnog puta Lamovita-Ivanjska izmijenjen je režim saobraćaja do 1. juna, kao i na dionici magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ – Hum /Šćepan Polje/.

Na magistralnom putu Gradiška – Kozarska Dubica na ulazu u Orahovu vozačima se skreće pažnju na aktivirano klizište zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, a zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje – Miljevina izmijenjen je režim saobraćaja.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na Koridoru “Pet ce”” od mosta Rudanka /uključujući most/ do tunela Putnikovo brdo dva izmijenjen je režim saobraćaja na dijelu magistralnog puta Rudanka-Doboj.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj će biti usporen sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Pušten je u saobraćaj dio magistralnog puta /brzog puta/ Klašnice–Banjaluka u dužini od šest kilometara. Radovi na ovoj dionici biće nastavljeni na proljeće kako bi do kraja iduće godine bila okončana kompletna rekonstrukcija puta od Klašnica do fontane na ulazu u Banjaluku.

Zbog miniranja na kamenolomu “Rogoušići” doći će do obustave saobraćaja na dijelu magistralnog puta Podromanija – Mokro – Sumbulovac – Rogoušići – Donja Ljubogošta u mjestu Rogoušići i na dionici magistralnog puta granica RS/FBiH Lapišnica -Ljubogošta, u mjestu Han Derventa, svaki radni dan i subotom između 12.00 i 16.00 časova, do 17. maja.

Na magistralnom putu Prijedor – Kozarska Dubica, na dionici Prijedor – Gornji Jelovac, zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani, kao i na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, prenosi Srna.

U FBiH na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina /Banj Brdo/ putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog redovnog servisiranja tunelske cijevi tunela Ivan, smjer Bradina-Tarčin, zatvoren je ulaz na auto-put na naplatnom mjestu Bradina, te je uključenje na auto-put preusmjereno na naplatno mjesto Tarčin.

Zbog izvođenja neophodnih radova na dionicama auto-puta Sarajevo sjever – Podlugovi i Sarajevo zapad – Lepenica saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na graničnim prelazima BiH jutros nema dužih zadržavanja pri prelasku granice.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.