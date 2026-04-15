Danas slavimo Svetog Tita, izgovorite ovo za vječni spas

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Prepodobnog Tita Čudotvorca, koji je u manastir otišao u ranim godinama.

Prema predanju, Prepodobni Tit Čudotvorac bio je smjeran i poslušan, a dobrim djelima koja je činio prevazišao je sve ljude.

Za vrijeme ikonoboračkog pokreta, Tit je podržavao ikone, a hrišćani vjeruju da je zbog njegove velike smjernosti i čistote od Boga dobio dar čudotvorstva i za života i po smrti.

Tit Čudotvorac je imao brojne sljedbenike i učenike, a upokojio se u IX vijeku.

Srpska pravoslavna crkva slavi ovog sveca 15. aprila po crkvenom (julijanskom), a 2. aprila po gregorijanskom kalendaru.

Vjeruje se da na današnji dan treba izgovoriti sljedeću molitvu ukoliko želite da vam se dogodi čudo:

"U tebi se, oče, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, slijedio Hrista. Djelima si učio prezirati tijelo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveti Tite, raduje se duh tvoj. Amin."

(Informer)