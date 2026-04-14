Umro Saša Mikić poslije teške bolesti

14.04.2026 22:18

Саша Микић води вијести
Foto: Printscreen/RTS

Saša Mikić, novinar RTS-a i Radio Beograda, preminuo je u 63. godini poslije kratke i teške bolesti. Saša Mikić je u RTS-u počeo da radi 1992. godine, gde je najviše pratio vaterpolo koji je igrao u ŽAK-u iz rodne Kikinde.

Poslednjih sedmica bio je hospitalizovan u bolnici, nakon što mu se kod kuće zdravstveno stanje pogoršalo.

Izveštavao je sa brojnih vaterpolo takmičenja, a uz njegove komentare proslavljali smo brojne medalje. Pored ovog sporta u vodi, pratio je i Crvenu zvezdu i fudbalsku reprezentaciju Srbije.

Mikić je od 2012. do 2017. godine bio urednik sportske redakcije Radio Beograda, kada je izveštavao sa Olimpijskih igara u Rio de Žaneiru.

Sahrana će se održati na gradskom groblju u Kikindi u sredu od 14. časova.

Ko je bio Saša Mikić?

Prije nego što je zakoračio u novinarske vode, Mikić se bavio vaterpolom, sportom kojem je ostao vjeran tokom čitave karijere. Prve novinarske korake načinio je na Radio Indeksu, još tokom studija na Filološkom fakultetu u Beogradu. Prvi urednik bio mu je Risto Kubura, koji je prepoznao njegov talenat i usmjerio ga ka profesionalnom novinarstvu.

Tokom studiranja počinje da radi na Televiziji Beograd, gde ga je, po preporuci kolege sa fakulteta, doveo Rade Popović, autor kultne emisije „Konji preko jure“. Iz Beogradske hronike ubrzo prelazi u sportsku redakciju RTS, gde je izgradio prepoznatljiv stil i autoritet.

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima izveštavanje sa velikih vaterpolo takmičenja. Sve je počelo na Evropskom prvenstvu, 1997. godine, u Sevilji. Tokom dugogodišnje karijere pratio je i komentarisao nastupe reprezentacije Srbije na najvećim međunarodnim smotrama, uključujući i Letnje olimpijske igre 2016, u Rio de Žaneiru, kao i utakmice vodećih srpskih vaterpolo klubova, prenosi Sportal.

