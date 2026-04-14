Državljanin Srbije teško ranjen u Barseloni

Državljanin Srbije teško je ranjen danas nakon što su ga u Barseloni napale tri osobe, prenio je španski portal El Kaso.
Do napada je došlo nešto prije 16 časova po lokalnom vremenu na šetalištu Paseo del Tautat u blizini vrtova Diagonal Mar u Barseloni, a kako navodi El Kaso, napadači su državljanina Srbije napali noževima, nakon čega su u njega ispalili pet hitaca i pobjegli.
Državljanin Srbije prevezen je u bolnicu u teškom stanju, nakon što su mu dežurne ekipe na licu mjesta pružile prvu pomoć.
Na mjesto napada u Barseloni upućene su jake policijske snage, uključujući i specijalne jedinice.
Potraga za napadačima i dalje je u toku.
Policija je blokirala područje u blizni mjesta napada.
