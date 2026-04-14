Državljanin Srbije teško ranjen u Barseloni

14.04.2026 21:42

Полицијско ауто Шпаније и два полицијска службеника који стоје поред паркираног аута.
Foto: Pexels/Daniel Cruz

Državljanin Srbije teško je ranjen danas nakon što su ga u Barseloni napale tri osobe, prenio je španski portal El Kaso.

Do napada je došlo nešto prije 16 časova po lokalnom vremenu na šetalištu Paseo del Tautat u blizini vrtova Diagonal Mar u Barseloni, a kako navodi El Kaso, napadači su državljanina Srbije napali noževima, nakon čega su u njega ispalili pet hitaca i pobjegli.

Državljanin Srbije prevezen je u bolnicu u teškom stanju, nakon što su mu dežurne ekipe na licu mjesta pružile prvu pomoć.

Na mjesto napada u Barseloni upućene su jake policijske snage, uključujući i specijalne jedinice.

Potraga za napadačima i dalje je u toku.

Policija je blokirala područje u blizni mjesta napada.

