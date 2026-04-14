Diskretni heroj, Dejan Bosančić, pobijedio bolest i ponovo trese mreže

Ivan Dragičević
14.04.2026 21:09

Дејан Босанчић
Foto: ATV

U najvažnijoj životnoj bici Dejan Bosančić pobijedio je opaku bolest, kao što je to nebrojeno puta uradio na fudbalskom terenu. Bez lopte i golova nije mogao pa je odmah nakon uspješno završenog liječenja ponovo obuo kopačke.

Zaigrao je za svoj Sport tim gdje je prije 20 godina fudbalski prohodao. Priznaje, osjećaj je neopisiv.

Presrećni što ga imaju u timu su njegovi saigrači.

Nije imao dilemu, fudbal je njegov život pa je povratak na teren bio prirodan korak. Dobio je amin od doktora, a debi nije mogao da bude bolji. Dao je dva gola za pobjedu Sport tima.

Život je satkan od dobrih i loših stvari, a kada se čini da izlaza nema, bitno je sačuvati optimizam, poručuje Dejan. Ako sam mogao ja, može i neko drugi sa osmijehom će ovaj mladi fudbaler pred kojim je još mnogo utakmica i golova. Onu najvažniju, životnu, dobio je ubjedljivo.

Dejan Bosančić

Bolest

fudbaler

Više iz rubrike

Де Лаурентис: Скратите полувријеме на 25 минута, укините картоне и офсајде

Fudbal

De Laurentis: Skratite poluvrijeme na 25 minuta, ukinite kartone i ofsajde

6 h

0
Српски фудбалер Срђан Мијаиловић у бијелом дресу ФК Црвена звезда води лопту у нападу свог тима.

Fudbal

Kako Zvezda može direktno u Ligu šampiona? Ovo je scenario

1 d

0
Ел Џабли је успио да постигне невјероватан погодак рабоном изван шеснаестерца и тако донесе вођством свом тиму против Казабланке

Fudbal

Najljepši gol svih vremena? Rabona štopera sa ivice 16…

1 d

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Fudbaler ubijen hicem u glavu

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Barsini golovi nedovoljni, Atletiko Madrid u polufinalu

23

00

Liverpul ponovo nemoćan pred PSŽ-om, kraj evropskog sna

22

37

Karan: Lokalna vlast ne prati razvoj i velika ulaganja republičkih institucija u Bijeljinu

22

18

Umro Saša Mikić poslije teške bolesti

22

13

Dodik: Glavni remetilački faktor razvoja Bijeljine je gradonačelnik

