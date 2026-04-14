Diskretni heroj, Dejan Bosančić, pobijedio bolest i ponovo trese mreže

U najvažnijoj životnoj bici Dejan Bosančić pobijedio je opaku bolest, kao što je to nebrojeno puta uradio na fudbalskom terenu. Bez lopte i golova nije mogao pa je odmah nakon uspješno završenog liječenja ponovo obuo kopačke.

Zaigrao je za svoj Sport tim gdje je prije 20 godina fudbalski prohodao. Priznaje, osjećaj je neopisiv.

Presrećni što ga imaju u timu su njegovi saigrači.

Nije imao dilemu, fudbal je njegov život pa je povratak na teren bio prirodan korak. Dobio je amin od doktora, a debi nije mogao da bude bolji. Dao je dva gola za pobjedu Sport tima.

Život je satkan od dobrih i loših stvari, a kada se čini da izlaza nema, bitno je sačuvati optimizam, poručuje Dejan. Ako sam mogao ja, može i neko drugi sa osmijehom će ovaj mladi fudbaler pred kojim je još mnogo utakmica i golova. Onu najvažniju, životnu, dobio je ubjedljivo.