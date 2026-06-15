Programski jezici su Milanu zabava: Briljirao na državnom takmičenju i sprema se za evropsko

Dok njegovi vršnjaci biraju, kojim putem krenuti nakon završetka osnovne škole, Milan Goranović je izabrao programiranje. Za mnoge programski jezici su zagonetka, a za Milana svakodnevnica.

Svoje školovanje, Milan Goranović iz Banjaluke, učenik OŠ „Ivo Andrić“, završava sa osvojenim drugim mjestom na državnom takmičenju iz informatike, održanom na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu i tako sebi otvorio put Evrope i drugih takmičenja, koja ga očekuju.

Posljednjih sedam godina, Milan ne samo da uči rad programskih šema i jezika već je u njima pronašao i zabavu, te je s lakoćom savladao i one najteže zadatke na takmičenju, a ovom plasmanu se nije nadao jer je konkurencija bila velika.

„Sve je to počelo prije nekih 7,8 godina kada sam prvo krenuo na privatni kurs programiranja, a onda u školi kada sam došao u osmi razred, tu sam se pronašao“, kazao nam je Milan.

U vrijeme kada mladi ljudi biraju odlazak u inostranstvo, Milan je tu kao mlada nada, koja će u Banjaluci ostati i ostvariti velike rezultate. Sve to ne bi bilo moguće bez podrške roditelja, ali i mentora, koji je sa njim od samog početka. Put do srebrne medalje nije bio slučajan, već je rezultat zajedničkog truda i koraka od prvog programskog jezika pa sve do takmičenja.

„S obzirom da to sve na početku zahtjeva puno, puno rada, mnogi među njima izgube motiv, a onda poslije kad postignu neke rezultate, dobiju motiv i krenu da rade. Podrška je naravno, jako bitna i mislim da bi trebala biti puno, puno veća i što se tiče i nagrada i organizacije, ali tako je kako je. Uglavnom, do sada su svi bili uspješni, a Milan je najuspješniji među njima, koje sam vodila na državno takmičenje. Njemu svojstveno je to što on to sve smatra jako normalnim , ali s druge strane jako mnogo radi“, rekla nam je, Dušanka Tomić, Milanov mentor.

Iza osvojene medalje stoje sati vrijednog rada i učenja programskih jezika i algoritama. Korak po korak, a Milan je savladao programe u kojima napreduje i ostvaruje vrhunske rezultate.

„Pa to je neki hobi za mene i način da pokažem svoje mišljenje i talenat. Radio sam u skreču, html-u, css-u, java skript, php, s-kuel, cšarpi kao i dr. Najvjerovatnije ću i u srednjoj školi naučiti neke programske jezike, ali nemam za sad neka posebna interesovanja“, rekao nam je Milan.

Priznanje i interesovanja su jako važni, ali vrijednost ove priče leži u petnaestogodišnjaku, koji se svoj talenat pokazuje širom svijeta.

Pred Milanom su nova takmičenja, izazovi i prilike da pokaže šta sve može. Sljedeći korak jeste odlazak u Litvaniju na evropsko takmičenje, gdje se nada ostvarenju što boljih rezultata.