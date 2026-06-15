Logo

Programski jezici su Milanu zabava: Briljirao na državnom takmičenju i sprema se za evropsko

Autor:

ATV
15.06.2026 08:33

Komentari:

0
Ученик ОШ "Иво Андрић"
Foto: ATV

Dok njegovi vršnjaci biraju, kojim putem krenuti nakon završetka osnovne škole, Milan Goranović je izabrao programiranje. Za mnoge programski jezici su zagonetka, a za Milana svakodnevnica.

Svoje školovanje, Milan Goranović iz Banjaluke, učenik OŠ „Ivo Andrić“, završava sa osvojenim drugim mjestom na državnom takmičenju iz informatike, održanom na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu i tako sebi otvorio put Evrope i drugih takmičenja, koja ga očekuju.

Posljednjih sedam godina, Milan ne samo da uči rad programskih šema i jezika već je u njima pronašao i zabavu, te je s lakoćom savladao i one najteže zadatke na takmičenju, a ovom plasmanu se nije nadao jer je konkurencija bila velika.

„Sve je to počelo prije nekih 7,8 godina kada sam prvo krenuo na privatni kurs programiranja, a onda u školi kada sam došao u osmi razred, tu sam se pronašao“, kazao nam je Milan.

U vrijeme kada mladi ljudi biraju odlazak u inostranstvo, Milan je tu kao mlada nada, koja će u Banjaluci ostati i ostvariti velike rezultate. Sve to ne bi bilo moguće bez podrške roditelja, ali i mentora, koji je sa njim od samog početka. Put do srebrne medalje nije bio slučajan, već je rezultat zajedničkog truda i koraka od prvog programskog jezika pa sve do takmičenja.

„S obzirom da to sve na početku zahtjeva puno, puno rada, mnogi među njima izgube motiv, a onda poslije kad postignu neke rezultate, dobiju motiv i krenu da rade. Podrška je naravno, jako bitna i mislim da bi trebala biti puno, puno veća i što se tiče i nagrada i organizacije, ali tako je kako je. Uglavnom, do sada su svi bili uspješni, a Milan je najuspješniji među njima, koje sam vodila na državno takmičenje. Njemu svojstveno je to što on to sve smatra jako normalnim , ali s druge strane jako mnogo radi“, rekla nam je, Dušanka Tomić, Milanov mentor.

Iza osvojene medalje stoje sati vrijednog rada i učenja programskih jezika i algoritama. Korak po korak, a Milan je savladao programe u kojima napreduje i ostvaruje vrhunske rezultate.

„Pa to je neki hobi za mene i način da pokažem svoje mišljenje i talenat. Radio sam u skreču, html-u, css-u, java skript, php, s-kuel, cšarpi kao i dr. Najvjerovatnije ću i u srednjoj školi naučiti neke programske jezike, ali nemam za sad neka posebna interesovanja“, rekao nam je Milan.

Priznanje i interesovanja su jako važni, ali vrijednost ove priče leži u petnaestogodišnjaku, koji se svoj talenat pokazuje širom svijeta.

Pred Milanom su nova takmičenja, izazovi i prilike da pokaže šta sve može. Sljedeći korak jeste odlazak u Litvaniju na evropsko takmičenje, gdje se nada ostvarenju što boljih rezultata.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milan Goranović

OŠ "Ivo Andrić"

programski jezici

informatika

programiranje

takmičenje

Sarajevo

Banjaluka

Litvanija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Популарна апликација шири функцију размјене порука на још девет земља

Nauka i tehnologija

Popularna aplikacija širi funkciju razmjene poruka na još devet zemlja

18 h

0
Кожа

Nauka i tehnologija

Sprovedeno prvo ispitivanje genske terapije radi podmlađivanja

19 h

1
Хитно провјерите да нисте негдје "искочили": Укуцајте под наводницима своје име на Гуглу!

Nauka i tehnologija

Hitno provjerite da niste negdje "iskočili": Ukucajte pod navodnicima svoje ime na Guglu!

20 h

0
Море

Nauka i tehnologija

Misteriozna „hladna tačka“ na Atlantiku: To bi mogao biti loš znak

1 d

0

  • Najnovije

11

19

Benjamin Džaferović iz Velike Kladuše uhapšen u Bihaću dok je čekao autobus za bijeg

11

12

Akcija „Pelikan“: Oduzeta droga, oružje i mine, uhapšeno 8 osoba

11

10

U prvom planu: Savo Minić

11

09

Turski vojni avion nadlijeće BiH

11

03

Ovo je Marija koja je poginula tokom skoka bandžijem: Njena posljednja slika na Instagramu izaziva jezu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima