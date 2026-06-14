Sprovedeno prvo ispitivanje genske terapije radi podmlađivanja

U Sjedinjenim Američkim Državama je sprovedeno prvo ispitivanje genske terapije usmerene na podmlađivanje ćelija, koje je izvršeno na pacijentu sa glaukomom.

Kako je objavio časopis "Nejčer" na svom sajtu, eksperiment je sprovela privatna kompanija "Lajf Biosajens" iz Bostona, u cilju aktiviranja tri gena sposobna da ostvare regeneraciju neurona u optičkom nervu, koji povezuje oko sa mozgom, a koji je oštećen kod ljudi koji pate od glaukoma.

To je bila prva od 12 planiranih intervencija u kliničkom ispitivanju.

Kompanija se nada da će u budućnosti u ispitivanje uključiti ljude koji imaju nearteritičnu prednju ishemijsku optičku neuropatiju (NAION), ozbiljno stanje koje takođe uzrokuje oštećenje očnih nerava, prenose mediji.

Šta je cilj terapije

Cilj terapije je samo djelimično reprogramiranje starih ćelija, čime im se vraćaju karakteristike mladih ćelija bez potpunog gubitka njihovog identiteta i funkcije.

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Da bi to postigli, istraživači će koristiti samo tri od četiri gena kojima se može manipulisati kako bi se odrasle ćelije vratile u stanje slično matičnim ćelijama.

Virus koji se često koristi u genskoj terapiji upotrebljava se kao vektor za isporuku gena u ćelije. Kao dodatna mjera bezbjednosti, sistem je dizajniran tako da se geni aktiviraju samo kada osoba koja se liječi uzima antibiotik koji se zove doksiciklin.

Ukoliko se, međutim, prestane sa uzimanjem antibiotika, geni se deaktiviraju.

“Ova strategija nam daje visok stepen kontrole, omogućavajući nam da uključujemo i isključujemo gene i da ih ne ostavljamo aktivnim duže nego što je potrebno“, izjavila je zvaničnica kompanije, Šeron Rozencvajg-Lipson.

Ona je dodala da kompanija istovremeno nastavlja da istražuje jednu bolest povezanu sa starenjem.

“Trenutno ne radimo na podmlađivanju cijelog tijela. Nadamo se da ćemo jednog dana stići i do toga, ali za sada još uvek nismo”, kazala je Lipson.

(sputnik srbija)