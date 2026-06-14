Hitno provjerite da niste negdje "iskočili": Ukucajte pod navodnicima svoje ime na Guglu!

Milioni ljudi širom Srbije i svijeta svakodnevno se bude sa ovim pitanjem, u paničnom strahu da su im tajni obožavaoci, bivši partneri, ljubomorne kolege ili čak potencijalni poslodavci ušli u trag. Internetom već godinama kruže jezive urbane legende o čarobnim sajtovima i aplikacijama koje navodno mogu da vam otkriju tačan identitet, pa čak i lokaciju osobe koja vas gugla.

Međutim, istina koja je konačno isplivala na vidjelo potpuno će vas šokirati i natjerati da dobro razmislite o svakom svom digitalnom koraku.

Gugl čuva privatnost korisnika

Surova realnost je takva da vas tehnološki giganti drže u potpunom mraku, dok se iza kulisa dešava ozbiljna igranka sa vašim ličnim podacima. Kratak i jasan odgovor koji niko ne želi da čuje glasi – ne, ne postoji apsolutno nijedan zakonit ili pouzdan način da saznate ko je tačno ukucao vaše ime i prezime u polje za pretragu.

Kompanija Gugl (Google) drži privatnost svojih korisnika pod čeličnim ključem i nikada ne otkriva identitet onih koji vrše pretrage. Ipak, nemojte odmah da očajavate, jer iako ne možete da vidite lice osobe koja vas uhodi, stručnjaci otkrivaju da postoje tri moćna i potpuno legalna alata uz pomoć kojih možete preuzeti potpunu kontrolu nad svojom digitalnom sudbinom.

Gugl alerts kao vaš lični digitalni doušnik

Prvo i najjače oružje u ovoj sajber borbi za koje malo ko zna jeste potpuno besplatni servis pod nazivom Gugl alerts (Google Alerts), koji funkcioniše kao vaš lični digitalni doušnik. Sve što je potrebno jeste da se ulogujete na svoj nalog i pod strogo postavljenim navodnicima ukucate svoje ime i prezime, na primjer "Petar Petrović".

Od tog sekunda, moćni sistem pretraživača automatski počinje da skenira svaku novu stranicu koja se pojavi na globalnoj mreži, glumeći vašeg vjernog stražara. Čim se vaše ime pojavi na nekom novom javnom sajtu, forumu, blogu ili u medijskim objavama, na vašu mejl adresu istog trenutka stiže hitno obavještenje sa tačnim linkom.

Iako vam ovaj alat neće reći ko je osoba koja sjedi za računarom, on vam pruža neprocjenjivu informaciju o tome gdje se vaše ime razvlači po internetu. To je od presudnog značaja za praćenje vaših javnih registara ili eventualnih pokušaja blaćenja vaše časti i ugleda na raznim sumnjivim portalima.

Profesionalna mreža koja skida maske uhodama

Za razliku od misterioznog Gugla, jedna druga svjetski popularna mreža igra sa potpuno otvorenim kartama i doslovno skida maske sa lica onih koji vam gledaju profil. U pitanju je poslovna platforma Linkedin (LinkedIn), koja posjeduje ugrađenu i svima dostupnu funkciju "Ko je pregledao vaš profil".

Ova opcija predstavlja pravi zlatni rudnik informacija, jer vam omogućava da vidite tačna imena i prezimena ljudi koji su kliknuli na vaš nalog. Bilo da vas provjeravaju potencijalni šefovi, klijenti, poslovni partneri ili pak radoznale bivše ljubavi koje su napravile profil, ova mreža će vam prikazati njihove podatke. Naravno, sve ovo direktno zavisi od toga kakva su podešavanja privatnosti te osobe, kao i od toga da li koristite običan ili premijum nalog. Ipak, stručnjaci upozoravaju na jednu ključnu zamku – Linkedin vam pokazuje isključivo ljude koji su vas gledali unutar te same aplikacije, ali i dalje ostaje slijep za pretrage koje se vrše sa glavne Gugl stranice.

Sajber konzola otkriva tajne šifre posjetilaca

Za one koji su otišli korak dalje u svom poslovanju i posjeduju sopstveni veb-sajt, lični portfolio ili blog, postoji još brutalniji i napredniji sistem kontrole pod nazivom Gugl serč konzola (Google Search Console). Ovaj potpuno besplatni i visokotehnološki alat pruža vam uvid u kompletnu statistiku i ponašanje ljudi koji dolaze na vašu internet teritoriju. Tu se kriju odgovori na pitanja koje ključne riječi i pojmove ljudi ukucavaju da bi stigli do vas.

Preko ove konzole možete jasno kao dan vidjeti tačan broj pretraga vašeg imena, naziva vašeg ličnog brenda ili bilo kog drugog izraza koji je povezan sa vama. Sistem će vam pokazati zbirne statističke podatke, ogoliti namjere posjetilaca i otkriti šta ih je najviše zanimalo na vašim stranicama. Nažalost, čak ni ova moćna skalamerija ne može da probije Guglov zid privatnosti, pa vam tako nikada neće ispisati lične podatke ili kućne adrese posjetilaca.

(Kurir)