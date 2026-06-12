Neizlječiva bolest pobjeđena: „Osjećam se blagosloveno“

Petoro pacijenata obolelih od lupusa nalazi se u fazi remisije nakon liječenja revolucionarnom terapijom u kojoj su njihove ćelije genetski modifikovane. Ovo je revolucionarna metoda i nudi lek za bolest koja se smatrala neizlječivom, piše Gardijan.

CAR (himerni antigenski receptor) T-ćelijska terapija podrazumijeva uklanjanje vrste bijelih krvnih zrnaca, poznatih i kao T-limfociti, koji su ključni za pronalaženje zaraženih ili oštećenih ćelija, i njihovo modifikovanje kako bi prepoznali i uništili bolest. T-ćelije se zatim putem infuzije vraćaju u pacijenta kako bi se „resetovao” njihov imunosistem.

Ova terapija već dovodi do revolucije u liječenju raka. Sada su ljekari u Londonu uspješno primijenili ovu tehniku kako bi efikasno izliječili petoro pacijenata, starih između 19 i 50 godina, sa teškim oblikom lupusa.

CAR T-ćelijska terapija, koju pacijenti treba da prime samo jednom, mogla bi da transformiše liječenje lupusa i ukloni potrebu za doživotnim uzimanjem lijekova, rekli su ljekari.

Jedna od pet pacijentkinja izjavila je da više nema nijedan od glavnih simptoma bolesti, više od tri decenije nakon što joj je postavljena dijagnoza. Kejti Tinkler je takođe skijala prvi put poslije deset godina i mogla je da igra na vjenčanju svoje ćerke.

U ispitivanju koje je sproveo NHS, a koje su vodili fondacija bolnica Univerzitetskog koledža u Londonu (UCLH) i Univerzitetski koledž u Londonu (UCL), učestvovalo je devet pacijenata sa teškim oblikom lupusa. Oni ranije nisu reagovali ni na jedan vid liječenja. Većina je imala lupusni nefritis, ozbiljnu komplikaciju koja zahvata bubrege.

Šest pacijenata primilo je nižu dozu CAR-T terapije, dok je troje primilo višu dozu. Petoro onih koji su primili nižu dozu, i koji su praćeni u proseku 11 mjeseci, ušlo je u remisiju u roku od samo nekoliko mjeseci. Troje pacijenata na višoj dozi za sada su praćeni tek tri mjeseca, ali ljekari vjeruju da bi i oni mogli postići remisiju.

Testovi su pokazali da su pacijenti osjetili brzo poboljšanje markera bolesti, uključujući stabilizaciju ili poboljšanje funkcije bubrega, koji su bili oštećeni lupusom.

Lupus je hronična autoimuna bolest u kojoj imunosistem napada zdrava tkiva, izazivajući široko rasprostranjene upale i oštećenja organa poput bubrega, pluća i srca. Može varirati od blagog do teškog oblika, sa simptomima koji uključuju bol u zglobovima, probleme sa kožom, umor i upalu vitalnih organa. Procjenjuje se da oko pet miliona ljudi širom svijeta boluje od lupusa, a bolest uglavnom pogađa žene.

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Profesor Karl Pegs, direktor centra za biomedicinska istraživanja pri UCLH-u, rekao je da, iako su potrebne veće studije, CAR T-ćelijska terapija može ponuditi ljudima šansu za izliječenje.

- Ovi nalazi su zaista revolucionarni i pružaju novu nadu ljudima koji žive sa lupusom – rekao je on. – Iako je potrebno više istraživanja, mogućnost da CAR T-ćelijska terapija donese „resetovanje“ imunosistema i potencijalno oslobodi pacijente iz ciklusa hronične autoimune bolesti predstavlja izuzetan korak napred. Ako se ovi rezultati potvrde u većim studijama, izgledi za izliječenje lupusa više neće biti nedostižni.

Tinklerova je morala da napusti posao fitnes instruktora zbog bolova i umora uzrokovanih teškim lupusom koji je imala od svoje dvadesete godine. Lupus joj je uzrokovao oticanje i bolove u zglobovima, oštećenje bubrega, bolesti pluća i srca, kao i sklonost ka stvaranju krvnih ugrušaka. Tinklerova je takođe pretrpjela sepsu i otkazivanje više organa, zbog čega je morala biti uvedena u komu na intenzivnoj nezi. Sada je ova 52-godišnjakinja iz Gildforda u Sariju, koja je udata i ima troje odrasle djece, u remisiji.

- Kada razmišljam o tome kakav je život bio ranije, a kakav je sada, to je kao noć i dan – rekla je ona. – Cijeli moj sistem je bio pogođen lupusom, a zglobovi su me toliko boljeli da ponekad nisam mogla da hodam. Nisam mogla da koristim ruke ni da podignem šolju. Moji bubrezi, srce i pluća – sve se pogoršavalo. Ali sada više nemam te probleme. Za mene je to čudo. Moj život prije dvije godine i sada – to je neprepoznatljivo. Osjećam se blagosloveno.

(telegraf)