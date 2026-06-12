Pao "Fejsbuk", ne radi ni "Mesindžer"!

Autor:ATV
Komentari:0
Korisnici širom svijeta prijavljuju problem u radu Metinih servisa, Fejsbuka i Mesindžera.
Brojni korisnici i iz BiH su prijavili problem sa ovim društvenim mrežama.
Korisnici masovno prijavljuju da im se aplikacija sama odjavljuje ili da uopšte ne mogu da osvježe početnu stranu sa vijestima. Specijalizovani sajtovi za praćenje rada internet platformi bilježe ogroman skok prijava prekida u Evropi, Americi i Aziji.
Još se ne zna šta je izazvalo problem.
Instagram, čini se, zasad radi, ali takođe ima određene poteškoće. Brojni korisnici su prijavili da ne mogu da otvore stranice ni "storije".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Nauka i tehnologija
2 h0
Nauka i tehnologija
6 h0
Nauka i tehnologija
1 d0
Nauka i tehnologija
1 d0
Najnovije
17
34
17
33
17
28
17
25
17
12
Trenutno na programu