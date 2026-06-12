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Pao "Fejsbuk", ne radi ni "Mesindžer"!

Autor:

ATV
12.06.2026 15:52

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Korisnici širom svijeta prijavljuju problem u radu Metinih servisa, Fejsbuka i Mesindžera.

Brojni korisnici i iz BiH su prijavili problem sa ovim društvenim mrežama.

Šta se dešava sa aplikacijom Fejsbuk i kada će ponovo proraditi

Korisnici masovno prijavljuju da im se aplikacija sama odjavljuje ili da uopšte ne mogu da osvježe početnu stranu sa vijestima. Specijalizovani sajtovi za praćenje rada internet platformi bilježe ogroman skok prijava prekida u Evropi, Americi i Aziji.

Još se ne zna šta je izazvalo problem.

Problemi i na Instagramu

Instagram, čini se, zasad radi, ali takođe ima određene poteškoće. Brojni korisnici su prijavili da ne mogu da otvore stranice ni "storije".

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