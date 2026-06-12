Stigle nove opcije na Instagram: Promijenite glas u babu, gusara ili navijača

Popularna društvena mreža Instagram proširila je novu funkciju koja omogućava korisnicima da mijenjaju svoj glas u direktnim porukama pomoću vještačke inteligencije. Ova promjena stiže kao dio velike kampanje kompanije Meta povodom Svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine.

Ažuriranje je već dostupno za korisnike koji koriste Android i iOS operativne sisteme u odabranim zemljama.

Kako funkcionišu novi filteri za promjenu glasa na aplikaciji Instagram

Broj zvučnih efekata je skoro dupliran i sada umjesto početnih osam korisnici imaju na raspolaganju čak 15 različitih filtera. Pored starih opcija kao što su robot ili vanzemaljac, sada možete zvučati kao baba, deda, gusar ili princeza. Posebno je zanimljiv efekat pod nazivom Goal! koji je napravljen za ljubitelje fudbala i koji prilikom slanja automatski aktivira skrivenu animaciju iznenađenja na ekranu.

Pokretanje ove opcije je izuzetno jednostavno i zahtijeva samo jedan dodir tokom snimanja glasovne poruke u aplikaciji. Između dugmeta za brisanje i slanje pojaviće se nova ikonica koja otvara meni sa glasovnim efektima. Kada pošaljete ovako izmjenjenu poruku, vaši prijatelji će vidjeti koji ste filter koristili i moći će odmah da uzvrate na isti način.

Prilikom prvog pokretanja ove opcije pojaviće se obavještenje o uslovima korišćenja sistema Meta AI. Kompanija otvoreno navodi da će se ove glasovne interakcije koristiti za treniranje i unaprijeđene njihove vještačke inteligencije.

Nauka i tehnologija Instagram uveo opciju koja je oduševila korisnike

Dodatne fudbalske opcije koje stižu na platforme Fejsbuk i Mesendžer

Ova promjena je samo dio šireg paketa koji je kompanija spremila za sve svoje aplikacije tokom trajanja fudbalskog prvenstva. Na mreži Fejsbuk se aktivira poseban fudbalski režim rada uz tematske stikere i praćenje rezultata uživo unutar grupnih četova na aplikaciji Mesendžer. Korisnici će na taj način dobijati najvažnije sportske detalje i video snimke u realnom vremenu bez napuštanja razgovora.

Sama aplikacija Instagram dobija i naprednu pretragu koja će automatski izbacivati najpopularnije kratke video snimke i objave sa prvenstva. Sistem će prvenstveno prikazivati sadržaj zvaničnih emitera utakmica i nacionalnih timova kako bi korisnici imali provjerene informacije.

(telegraf)