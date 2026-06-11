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Ako vam se telefon sporo puni, nije baterija pri kraju: Evo u čemu je problem

Autor:

ATV
11.06.2026 09:20

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Телефони стоје на столу у прикључени на пуњач.
Foto: Steve Johnson/Pexels

Gotovo da ne postoji osoba koja se makar jednom nije iznervirala dok gleda kako se procenat baterije na telefonu povećava sporije nego inače.

U tim trenucima većina odmah posumnja da je baterija oslabila, da je punjač dotrajao ili da je vrijeme za kupovinu novog uređaja. Međutim, stručnjaci upozoravaju da se problem često krije na mjestu na koje rijetko ko obraća pažnju.

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Telefon može podržavati najmodernije tehnologije brzog punjenja, a punjač imati dovoljno snage, ali jedan mali dodatak između njih može potpuno da uspori cijeli proces.

Riječ je o USB-C kablu.

Zašto se telefon puni sporije nego ranije?

Na prvi pogled svi USB-C kablovi izgledaju gotovo identično. Zbog toga većina korisnika pretpostavlja da među njima nema velike razlike.

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Ipak, stručnjaci ističu da upravo tu nastaje problem.

Iako je USB-C zamišljen kao univerzalni standard za punjenje i prenos podataka, nisu svi kablovi napravljeni sa istim mogućnostima. Neki mogu da prenose znatno više energije od drugih, a razlika se direktno odražava na brzinu punjenja.

Kabl može biti najslabija karika

Čak i kada koristite originalni punjač i telefon koji podržava brzo punjenje, kabl može ograničiti maksimalnu snagu.

Većina standardnih USB-C kablova podržava struju do 3 ampera, što omogućava prenos snage do oko 60 vati.

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To je sasvim dovoljno za osnovno punjenje, ali moderni telefoni, tableti i laptopovi često podržavaju punjenje od 100 W, 120 W pa čak i 240 W.

U takvim slučajevima potreban je kvalitetniji kabl koji može da prenese veću količinu energije bez gubitaka.

(Ona.rs)

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Tagovi :

Mobilni telefon

punjač za telefon

punjenje

tehnologija

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