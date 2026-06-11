Dnevni horoskop za 11. jun: Evo za koga stižu važne vijesti

Autor:ATV
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Šta nam zvijezde donose danas?
Moguć je manji nesporazum sa kolegama, pa pažljivo birajte riječi u kompromisnim situacijama. Voljena osoba vas iznenađuje lijepim gestom, dok slobodni ulaze u period zanimljivog flerta. Smanjite unos slatkiša.
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Na poslu vas očekuje mirniji dan pogodan za završavanje zaostalih obaveza i planiranje. Uživate u harmoničnom odnosu i zajedničkim planovima, a slobodni dobijaju poziv za izlazak. Provjerite krvnu sliku.
Očekuje vas dinamičan dan na poslu, ali će se vaš trud i kreativnost brzo isplatiti. Partner traži više vašeg vremena, dok slobodni privlače pažnju gdje god se pojave. Potrebno vam je više sna.
Dobijate važnu vijest vezanu za projekat na koji ste već potpuno zaboravili. Emotivni odnosi su stabilni i puni povjerenja, a slobodni misle na osobu iz prošlosti. Moguća je prolazna glavobolja.
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Dan je odličan za donošenje krupnih odluka i potpisivanje važnih ugovora. Izbjegavajte nepotrebne rasprave sa voljenom osobom, dok slobodni maštaju o nekome ko je zauzet. Odlično se osjećate.
Posvetite se detaljima na poslu kako biste izbjegli sitne, ali skuplje greške u radu. Partner je preopterećen svojim problemima, a slobodne očekuje zanimljivo poznanstvo preko prijatelja. Potreban vam je odmor.
Otvorite se za nove poslovne ideje i prijedloge od strane mlađih saradnika. Zauzeti uživaju u romantičnoj večeri, dok slobodni šarmiraju osobu iz poslovnog okruženja. Potrebno vam je više tečnosti.
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Uspješno rješavate dugotrajan poslovni problem koji vam je stvarao veliki pritisak. Odnos sa partnerom se popravlja nakon iskrenog razgovora, a slobodni nisu raspoloženi za nove veze. Moguć je psihički umor.
Ne zatrpavajte se tuđim obavezama, već se jasno fokusirajte samo na svoje prioritete. Voljena osoba priprema zajedničko putovanje, dok slobodni uživaju u svojoj slobodi. Skloni ste prehladama.
Finansijska situacija se značajno popravlja zahvaljujući vašem prethodnom pametnom ulaganju. Partner vam zamjera hladnoću, dok slobodni pokreću komunikaciju sa jednom zanimljivom osobom. Čuvajte zglobove.
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Pokažite više strpljenja prema saradnicima koji ne mogu da isprate vaš brzi tempo. Uživate u potpunom razumijevanju sa voljenom osobom, a slobodni dobijaju poruku od bivše ljubavi. Izađite na svjež vazduh.
Imate utisak da stvari na poslu tapkaju u mjestu, ali to je samo prolazna faza. Izbjegavajte ljubomorne scene pred partnerom, dok slobodni lako ostvaruju novi ljubavni kontakt. Smanjite unos kafe.
(Glas Srpske)
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