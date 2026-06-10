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Kolaps zbog pčela – ispale košnice iz kamiona, pčelari čekaju mrak da riješe problem

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ATV
10.06.2026 22:11

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Пчела
Foto: pexels/ Robert So

Dio Kraljeva od jutros je pod posebnim režimom saobraćaja nakon što su se rojevi pčela razletjeli u okolini Osnovne škole „Dimitrije Tucović“. Pčelari pokušavaju da stave situaciju pod kontrolu, ali ističu da će vraćanje pčela u košnice biti moguće tek kada padne mrak.

Kolaps u Dositejevoj ulici u Kraljevu od rane zore. Prava drama odvijala se od pola osam u Dositejevoj ulici u Kraljevu, nadomak Osnovne škole „Dimitrije Tucović“, kada su se nakon pada košnica s jednog teretnog kamiona rojevi pčela razletjeli po cijeloj okolini.

Zbog velikog broja dezorijentisanih pčela koje lete ulicom, saobraćaj na ovoj lokaciji i dalje reguliše policija.

Na terenu je jutros intervenisala i Hitna pomoć. Ljekari su reagovali uglavnom zbog straha i panike građana, budući da su pčele uletjale u kosu ljudima koji su se zatekli na obližnjem autobuskom stajalištu, a zabilježen je i manji broj uboda.

Pčelari su odmah izašli na teren, ali ističu da se situacija ne može brzo riješiti. Čekaju da padne mrak kako bi se pčele prirodno smirile i sakupile na nekoj od krošnji, što će omogućiti njihovo bezbjedno hvatanje i vraćanje u košnice. Građanima se savetuje oprez prilikom prolaska ovim dijelom grada.

(RTS)

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Pčele

Kraljevo

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