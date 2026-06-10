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Umro je Vladan Kosić Kos: Miloševića dva puta odvezao u istoriju

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ATV
10.06.2026 16:27

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Умро је Владан Косић Кос: Милошевића два пута одвезао у историју
Foto: Tanjug/MUP Srbije

Tužna vijest potresla je vazduhoplovne krugove: napustio nas je pukovnik Vladan Kosić Kos, legendarni pilot, dugogodišnji pripadnik Državne bezbjednosti i nekadašnji komandant Helikopterske jedinice MUP-a Srbije, čije je ime ostalo zlatnim slovima upisano u anale domaće avijacije.

Pukovnik Kosić biće sahranjen u četvrtak, 11. juna 2026. godine u 14:00 časova na groblju u selu Petka (opština Lazarevac).

Čovjek koji je upravljao letjelicom istorije

Za ime Vladana Kosića Kosa vezane su neke od najnevjerovatnijih i najtajnijih operacija na našim prostorima. Javnost će ga zauvijek pamtiti po nevjerovatnom istorijskom paradoksu i sudbinskom Vidovdanu: bio je to isti pilot koji je Slobodana Miloševića vozio na Gazimestan 1989. godine na vrhuncu moći, i isti čovek koji ga je na Vidovdan 2001. godine odvezao put Tuzle, odakle je bivši predsjednik prebačen u Hag.

Kada je Milošević tog juna 2001. sjeo u helikopter, Kosić se okrenuo i podsjetio ga da ga je upravo on vozio na Gazimestan dvanaest godina ranije, što je ostalo zabilježeno kao jedan od najupečatljivijih trenutaka u modernoj srpskoj istoriji.

Od filmskih potjera do spasavanja naroda

Kosićeva biografija podsjeća na scenario za akcioni film. Tokom burnih devedesetih bio je za komandama posljednjih helikoptera JNA koji su se povlačili iz Slovenije i Skoplja. U Mostaru je izveo filmsko „hapšenje u vazduhu“ kada je spriječio krađu vojne letjelice, a kao pilot DB-a i Helikopterske eskadrile JSO-a letio je na najopasnije zadatke u Bosni i Krajini.

Čak dva puta su ga u vazduhu presretali NATO lovci, preteći mu obaranjem dok je prevozio ranjenike, ali je zahvaljujući vanserijskom pilotskom umjeću uspjevao da nadmudri nadzvučne avione i spasi živote svojih saputnika.

Pored ratnih zasluga, pukovnik Kosić je bio heroj i u miru. Tokom katastrofalnih poplava 2014. godine, komandovao je flotom od 20 helikoptera iznad potopljenog Obrenovca. Njegova posada je tada postavila apsolutni rekord, evakuisavši 2.000 ljudi za samo 12 sati neprekidnog letenja.

Posljednji let u vječnost

Odlaskom pukovnika Kosića Srbija je izgubila jednog od svojih najsposobnijih pilota, čovjeka koji je letio kroz oluje rata i mira, uvijek vjerno služeći svojoj otadžbini i narodu.

Prijatelji, saborci i kolege opraštaju se od njega uz poruku koja prati sve velike pilote koji su se preselili u vječnost:

Vječnaja pamjat, pukovniče. Plavo ti nebo i miran let u vječnost.

(Telegraf)

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Vladan Kosić Kos

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