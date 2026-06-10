Kolike kazne vam prijete ako lične dokumente ne obnovite na vrijeme?

Istek ličnih dokumenata poput lične karte, pasoša ili vozačke dozvole često se doživljava kao sitan propust, ali u praksi može da izazove niz problema u svakodnevnom životu - od banke i administracije, pa sve do mogućih novčanih kazni.

Kada dokument istekne, on više nema pravnu važnost, bez obzira na to što ga i dalje fizički posjedujete. Od tog trenutka, institucije ga ne mogu prihvatiti kao validan dokaz identiteta ili prava.

Obaveza građana i rok za zamjenu

Prema propisima, građani su dužni da poseduju važeću ličnu kartu i da blagovremeno pokrenu postupak zamjene. U slučaju isteka, obaveza je da se zahtjev za novi dokument podnese u zakonom predviđenom roku.

U suprotnom, lice se smatra da ne posjeduje važeću ličnu kartu, što može dovesti do prekršajnog postupka.

Kazne za neposjedovanje važećeg dokumenta

Zakonom o ličnoj karti predviđene su kazne za situacije u kojima građanin nema važeći dokument ili ga ne koristi u skladu sa propisima.U tim slučajevima kazne mogu iznositi:

novčana kazna do 50.000 dinara, ili

kazna zatvora do 30 dana

Ove kazne se odnose na slučajeve kada lice nema važeću ličnu kartu iako je po zakonu dužno da je posjeduje, kao i kada ne postupi po obavezi zamjene dokumenta.

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Pored toga, za pojedine administrativne propuste, poput neprijavljivanja gubitka ili nepostupanja u propisanom roku, mogu se izreći dodatne novčane kazne od oko 5.000 dinara.

Gdje nastaju problemi u svakodnevnom životu

Iako se kazne ne primjenjuju automatski u svakom slučaju, praktične posljedice isteka dokumenata su mnogo češće.

Bez važeće lične karte često nije moguće:

obavljati bankarske transakcije

potpisivati ugovore kod notara

završavati administrativne poslove u institucijama

Kod pasoša, posljedice su još jasnije - bez važećeg dokumenta putovanje u inostranstvo nije moguće, bez obzira na rezervacije ili kupljene karte.

Kod vozačke dozvole, upravljanje vozilom sa isteklim dokumentom može dovesti do novčane kazne od oko 5.000 do 10.000 dinara, uz mogućnost dodatnih sankcija u zavisnosti od okolnosti.

Kako se problem rešava

Jedino rešenje je pravovremena zamjena dokumenta. Postupak uključuje:

podnošenje zahtjeva u nadležnoj policijskoj upravi

biometrijsko slikanje i obradu podataka

plaćanje administrativnih taksi

U međuvremenu, građanima se obično izdaje potvrda o podnetom zahtjevu, koja u određenim situacijama može privremeno da zamjeni dokument.

Dakle, istek dokumenta nije samo administrativna formalnost. Iako se kazne kreću do 50.000 dinara, veći problem u praksi nastaje u svakodnevnom životu - kada bez važećih dokumenata ne možete da obavite osnovne bankarske, pravne ili putne obaveze.

Zato stručnjaci upozoravaju da je najbezbjednije pratiti rok važenja dokumenata i pokrenuti obnovu na vrijeme, kako bi se izbjegle neprijatne situacije i potencijalne kazne, prenosi Kurir.