Logo

Kolike kazne vam prijete ako lične dokumente ne obnovite na vrijeme?

Autor:

ATV
10.06.2026 11:58

Komentari:

0
Колике казне вам пријете ако личне документе не обновите на вријеме?
Foto: Unsplash

Istek ličnih dokumenata poput lične karte, pasoša ili vozačke dozvole često se doživljava kao sitan propust, ali u praksi može da izazove niz problema u svakodnevnom životu - od banke i administracije, pa sve do mogućih novčanih kazni.

Kada dokument istekne, on više nema pravnu važnost, bez obzira na to što ga i dalje fizički posjedujete. Od tog trenutka, institucije ga ne mogu prihvatiti kao validan dokaz identiteta ili prava.

Obaveza građana i rok za zamjenu

Prema propisima, građani su dužni da poseduju važeću ličnu kartu i da blagovremeno pokrenu postupak zamjene. U slučaju isteka, obaveza je da se zahtjev za novi dokument podnese u zakonom predviđenom roku.

U suprotnom, lice se smatra da ne posjeduje važeću ličnu kartu, što može dovesti do prekršajnog postupka.

Kazne za neposjedovanje važećeg dokumenta

Zakonom o ličnoj karti predviđene su kazne za situacije u kojima građanin nema važeći dokument ili ga ne koristi u skladu sa propisima.U tim slučajevima kazne mogu iznositi:

  • novčana kazna do 50.000 dinara, ili
  • kazna zatvora do 30 dana

Ove kazne se odnose na slučajeve kada lice nema važeću ličnu kartu iako je po zakonu dužno da je posjeduje, kao i kada ne postupi po obavezi zamjene dokumenta.

Милош Ниловић Руњо

Srbija

Napadač ulijeće u pun restoran, pogledajte kako je Runjo izbjegao egzekuciju

Pored toga, za pojedine administrativne propuste, poput neprijavljivanja gubitka ili nepostupanja u propisanom roku, mogu se izreći dodatne novčane kazne od oko 5.000 dinara.

Gdje nastaju problemi u svakodnevnom životu

Iako se kazne ne primjenjuju automatski u svakom slučaju, praktične posljedice isteka dokumenata su mnogo češće.

Bez važeće lične karte često nije moguće:

  • obavljati bankarske transakcije
  • potpisivati ugovore kod notara
  • završavati administrativne poslove u institucijama

Kod pasoša, posljedice su još jasnije - bez važećeg dokumenta putovanje u inostranstvo nije moguće, bez obzira na rezervacije ili kupljene karte.

Kod vozačke dozvole, upravljanje vozilom sa isteklim dokumentom može dovesti do novčane kazne od oko 5.000 do 10.000 dinara, uz mogućnost dodatnih sankcija u zavisnosti od okolnosti.

Kako se problem rešava

Jedino rešenje je pravovremena zamjena dokumenta. Postupak uključuje:

  • podnošenje zahtjeva u nadležnoj policijskoj upravi
  • biometrijsko slikanje i obradu podataka
  • plaćanje administrativnih taksi

U međuvremenu, građanima se obično izdaje potvrda o podnetom zahtjevu, koja u određenim situacijama može privremeno da zamjeni dokument.

Dakle, istek dokumenta nije samo administrativna formalnost. Iako se kazne kreću do 50.000 dinara, veći problem u praksi nastaje u svakodnevnom životu - kada bez važećih dokumenata ne možete da obavite osnovne bankarske, pravne ili putne obaveze.

Zato stručnjaci upozoravaju da je najbezbjednije pratiti rok važenja dokumenata i pokrenuti obnovu na vrijeme, kako bi se izbjegle neprijatne situacije i potencijalne kazne, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Lična karta

pasoš

Vozačka dozvola

kazne

Srbija

Komentari (0)

Pročitajte više

Милош Ниловић Руњо

Srbija

Napadač ulijeće u pun restoran, pogledajte kako je Runjo izbjegao egzekuciju

1 h

0
Инстаграм уводи велику промјену: Сада можете да "манипулишете" објавама

Nauka i tehnologija

Instagram uvodi veliku promjenu: Sada možete da "manipulišete" objavama

1 h

0
Заљубљена Гога Секулић: Млађи од ње 21 годину, има бурну прошлост

Scena

Zaljubljena Goga Sekulić: Mlađi od nje 21 godinu, ima burnu prošlost

1 h

0
пензије пензионери

Srbija

Kako do penzije bez dana radnog staža? Jedan uslov vas dijeli od redovnih primanja

1 h

0

Više iz rubrike

Милош Ниловић Руњо

Srbija

Napadač ulijeće u pun restoran, pogledajte kako je Runjo izbjegao egzekuciju

1 h

0
пензије пензионери

Srbija

Kako do penzije bez dana radnog staža? Jedan uslov vas dijeli od redovnih primanja

1 h

0
Душан Нинковић

Srbija

Uhapšen komandant Interventne Dušan Ninković

1 h

0
Виши суд у Београду

Srbija

Sud odlučio: Suđenje Kecmanovićima otvoreno za javnost

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

13

16

Srpkinja se utopila na plaži kod Soluna

13

14

Donacija računara školi "Vuk Karadžić" u Višegradu

13

09

Silovatelj greškom pušten iz zatvora u Londonu, pa pobjegao u BiH

13

02

Da li mladenci mogu da se vjenčaju u crkvi tokom Petrovdanskog posta?

12

58

Nakon zapijene oružja, tužilaštvu predato šest osumnjičenih

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner