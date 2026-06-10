Logo

Zaljubljena Goga Sekulić: Mlađi od nje 21 godinu, ima burnu prošlost

Autor:

ATV
10.06.2026 11:36

Komentari:

0
Заљубљена Гога Секулић: Млађи од ње 21 годину, има бурну прошлост

Pjevačica Goga Sekulić navodno uživa u novoj ljubavnoj vezi sa Stefanom Stefanovićem (28) iz Podgorice.

Kako prenose mediji, njih dvoje su se upoznali putem društvenih mreža, gd‌je je mladi Crnogorac prvi stupio u kontakt sa pjevačicom i ubrzo počeo da joj upućuje komplimente.

Nakon nekoliko sedmica dopisivanja, uslijedio je i prvi susret uživo, nakon kojeg je, prema navodima izvora bliskih paru, započela njihova romansa.

Ipak, novi partner Goge Sekulić privukao je pažnju javnosti ne samo zbog velike razlike u godinama, već i zbog svoje prošlosti.

Iza sebe ima i boravak u zatvoru

Prema tvrdnjama izvora bliskog paru, Stefan Stefanović je ranije imao problema sa zakonom i određeno vrijeme proveo iza rešetaka.

Глово

BiH

Glovo napušta tržište BiH!

"Stefan je super momak, ali i opasan. Bio je tri godine u zatvoru Spuž u Crnoj Gori zbog nekog krivičnog dela, ali ne znam za šta je tačno bio osuđen. Važi stvarno za žestokog momka u Crnoj Gori. Voli motore, dosta trenira, sav je u mišićima, kao što ste već videli. Ne znam čime se zaista bavi, ali znam da ne ide na posao pet puta nedeljno po osam sati dnevno (smijeh)", otkrio je izvor.

Goga navodno nikad srećnija

Isti izvor tvrdi da je pjevačica veoma zadovoljna novom vezom i da se to primjećuje u njenom svakodnevnom životu.

"Bilo kako bilo, ono što je primetno jeste to da Goga sija otkako je započela ovu priču s njim. Stalno se čuju, pruža joj pažnju i ovo je prvi muškarac nakon Uroša kome je dala šansu, jer je ona zaista posvećena detetu i svom poslu. Muškarci je uopšte nisu zanimali, ali, eto, izgleda da je Stefan to promenio kod Goge. Inače, razlika u godinama se kod njih ne primećuje jer je Goga mladalačkog duha, a i izgleda, večiti devojčurak", dodao je izvor.

Podsjetimo, Goga Sekulić je nakon završetka prethodne veze rijetko govorila o svom privatnom životu, pa je vijest o novoj romansi izazvala veliko interesovanje javnosti.

Grand Nova/Blic

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Goga Sekulić

Pjevačica

Zaljubljenost

Komentari (0)

Više iz rubrike

романса љубавна веза

Scena

Jelisaveta je Tea varala godinama: Komšije šokirale tvrdnjama

2 h

0
"Немам чега да се плашим": Зорана Мићановић проговорила о експлицитним сликама

Scena

"Nemam čega da se plašim": Zorana Mićanović progovorila o eksplicitnim slikama

3 h

0
Мадона

Scena

Madona odvukla mladića u toalet i kleknula pred njega: Novi skandalozan snimak

4 h

0
Мина и не слути шта јој Каспер ради иза леђа: Испливало на Инстаграму шта стварно мисли о њој

Scena

Mina i ne sluti šta joj Kasper radi iza leđa: Isplivalo na Instagramu šta stvarno misli o njoj

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

13

16

Srpkinja se utopila na plaži kod Soluna

13

14

Donacija računara školi "Vuk Karadžić" u Višegradu

13

09

Silovatelj greškom pušten iz zatvora u Londonu, pa pobjegao u BiH

13

02

Da li mladenci mogu da se vjenčaju u crkvi tokom Petrovdanskog posta?

12

58

Nakon zapijene oružja, tužilaštvu predato šest osumnjičenih

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner