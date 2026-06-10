Zaljubljena Goga Sekulić: Mlađi od nje 21 godinu, ima burnu prošlost

Autor:ATV
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Pjevačica Goga Sekulić navodno uživa u novoj ljubavnoj vezi sa Stefanom Stefanovićem (28) iz Podgorice.
Kako prenose mediji, njih dvoje su se upoznali putem društvenih mreža, gdje je mladi Crnogorac prvi stupio u kontakt sa pjevačicom i ubrzo počeo da joj upućuje komplimente.
Nakon nekoliko sedmica dopisivanja, uslijedio je i prvi susret uživo, nakon kojeg je, prema navodima izvora bliskih paru, započela njihova romansa.
Ipak, novi partner Goge Sekulić privukao je pažnju javnosti ne samo zbog velike razlike u godinama, već i zbog svoje prošlosti.
Prema tvrdnjama izvora bliskog paru, Stefan Stefanović je ranije imao problema sa zakonom i određeno vrijeme proveo iza rešetaka.
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"Stefan je super momak, ali i opasan. Bio je tri godine u zatvoru Spuž u Crnoj Gori zbog nekog krivičnog dela, ali ne znam za šta je tačno bio osuđen. Važi stvarno za žestokog momka u Crnoj Gori. Voli motore, dosta trenira, sav je u mišićima, kao što ste već videli. Ne znam čime se zaista bavi, ali znam da ne ide na posao pet puta nedeljno po osam sati dnevno (smijeh)", otkrio je izvor.
Isti izvor tvrdi da je pjevačica veoma zadovoljna novom vezom i da se to primjećuje u njenom svakodnevnom životu.
"Bilo kako bilo, ono što je primetno jeste to da Goga sija otkako je započela ovu priču s njim. Stalno se čuju, pruža joj pažnju i ovo je prvi muškarac nakon Uroša kome je dala šansu, jer je ona zaista posvećena detetu i svom poslu. Muškarci je uopšte nisu zanimali, ali, eto, izgleda da je Stefan to promenio kod Goge. Inače, razlika u godinama se kod njih ne primećuje jer je Goga mladalačkog duha, a i izgleda, večiti devojčurak", dodao je izvor.
Podsjetimo, Goga Sekulić je nakon završetka prethodne veze rijetko govorila o svom privatnom životu, pa je vijest o novoj romansi izazvala veliko interesovanje javnosti.
Grand Nova/Blic
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