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Madona odvukla mladića u toalet i kleknula pred njega: Novi skandalozan snimak

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ATV
10.06.2026 08:21

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Мадона
Foto: Screenshot / YouTube

Prije 21 godinu Madona je objavila album "Konfešns on a Dens Flor", koji sada dobija svoj nastavak, "Konfešns 2", a pop ikona koristi razne taktike kako bi promovisala svoje nove pjesme.

Jedna od njih bio je i najnoviji spot koji je Madona objavila, a koji je vrlo brzo postao glavna tema na društvenim mrežama.

Pjevačica je premijerno prikazala svoj 14-minutni film "Konfešns 2", u kojem glume holivudski glumac Benedikt Kamberbač, supermodel Kejt Mos, pjevačica Sabrina Karpenter i niz drugih slavnih osoba. Između ostalih, u spotu se pojavljuje i Džulija Garner, koja će tumačiti Madonu u predstojećem biografskom filmu.

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Kratki film, koji je ujedno jedan od "najluđih" muzičkih spotova posljednjih godina, sadrži njenih šest novih pjesama. Njime je kraljica popa šokirala javnost raznim scenama za koje je nejasno da li se radi o simuliranju se*sa ili je riječ samo o vrelom plesu.

U jednoj skandaloznoj sceni Madona odvlači mladića u kabinu toaleta radi razuzdanog susreta tokom plesne žurke u noćnom klubu i isprva kleči, dok ih neko drugi posmatra preko kabine sa izrazom potpunog šoka. Tokom jedne neobjavljene pjesme, "Denseteria", pjevačica se provlači kroz kupatilo gdje se asovi Čelsija Kol Palmer i Žoao Pedro nalaze kod pisoara, dok Ričard I. Grant, Gvendolin Kristi, Kejt Mos i Benedikt Kamberbač uživaju u "rejvu" u toaletu. U spotu je i njena kćerka, Lurdes Leon.

Malo je reći da su obožavaoci oduševljeni videom, koji je za manje od 24 sata od izlaska skupio više od milion pregleda.

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"Svaka generacija ima svoj Madona trenutak. Svjedočimo još jednom", "Tako sam srećna što sam živa u isto vrijeme kad i Madona", "U eri kada dominiraju dvominutne pjesme i 15-sekundni video-snimci napravljeni mobilnim telefonom, Madona nam je upravo pružila desetominutno filmsko muzičko iskustvo, puno umjetničkog talenta i pripovijedanja. To je jedan od najboljih vizuala koje nam je pružila u gotovo pola veka dugoj karijeri, definisanoj upravo tim vizualima od samog početka. I to je (jedan od razloga) zašto je ona kraljica popa", pisali su fanovi u komentarima.

Prošle nedjelje pop ikona iznenadila je koncertom na Tajms skveru u Njujorku, kada je poznati trg pretvorila u noćni klub. Tako je obilježila početak Mjeseca ponosa u saradnji sa Grindrom, aplikacijom za upoznavanje namenjenom LGBTQ+ zajednici, a uz to je najavila svoj novi album.

Njen album "Konfešns 2" biće objavljen 3. jula. Madona je takođe najavljena zajedno sa Šakirom i grupom BTS za nastup na poluvremenu finala Svetskog prvenstva sljedećeg mjeseca.

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