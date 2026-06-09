Jelisaveta se prije 3 mjeseca odselila iz stana, pokupila sve stvari: Ovako su obmanuli sve

Košarkaš Miloš Teodosić i glumica Jelisaveta Oršanin donijeli su odluku da se razvedu poslije deceniju braka.

Jelisaveta je uplovila u romansu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Menusrom, a još uvijek nije poznato da li je upravo on bio okidač za razvod.

Kako Telegraf saznaje od izvora bliskom paru, ona se iz stana na Vračaru iselila prije 3 mjeseca.

"Prije 3 mjeseca su se selili iz stana, u drugi dio grada, ja sam ih selio. Mislio sam da se sele porodično, tako je djelovalo, ali je izgleda samo ona napustila stan", rekao je izvor za Telegraf.

Ona je pokupila skoro sve stvari i otišla da živi u sami centar grada sa djecom.

Više ne krije dečka

Kako se navodi, oni više ne žele da se kriju od očiju javnosti, već otvoreno pokazuju koliko uživaju u svojoj ljubavi i zajedničkim trenucima.

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Jelisaveta i Pavle navodno već idu na zajednička putovanja i ne mare šta ljudi pričaju o njima.

"Pavle i Jelisaveta su dosta vremena provodili u zajedničkim krugovima. Tako su se i upoznali, preko prijatelja. Druže se sa istim ljudima i vole iste stvari. Nekoliko puta su već išli i na zajednička putovanja. Nisu se puno otimali kada su shvatili da među njima ima emocija, već su se brzo prepustili jedno drugom", priča izvor i dodaje:

"Ona je odlijepila za njim, a njemu je ona izazovna bila u svakom pogledu. Ni jedan, ni drugi ne mare šta pričaju ljudi, uživaju u svakom trenutku, ljube se i grle gdje stignu", rekao je izvor.