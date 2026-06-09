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Đani se srušio nasred plaže: Slađa ga snimala, nije mu bilo spasa

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ATV
09.06.2026 17:27

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Радиша Трајковић Ђани
Foto: Instagram/printscreen

Pjevač Radiša Trajković Đani otputovao je sa Slađom na odmor, gdje je doživio mali peh i srušio se nasred plaže.

Naime, on je pao sa ljuljuške, a njegov snimak nasmijao je sve.

On trenutno sa suprugom Slađom uživa na odmoru u Crnoj Gori, gdje su smješteni u jednom hotelu u Rafailovićima.

Pjevač je prvo podijelio prelijep pogled na more sa terase, a kada su sišli do plaže Đani nije imao mira. Odmor na ležaljci prekinuo je ljuljanjem na velikoj ljuljašci, nakon čega je uslijedio i pad.

Ђани
Đani

Naime, Đani se prevrnuo u pijesak, a nakon toga je ustao sa osmijehom na licu, jasno pokazujući da nije došlo do nikakve povrede.

"Je*ala mi ljuljaška familiju", napisao je pjevač uz emotikon koji plače od smijeha.

Ђани пад
Đani pad

Podsjetimo, Đani je nedavno doživio incident tokom jednog privatnog veselja kada ga je gost ujeo za stomak. On je tada otkrio kako cijeli život bježi od pasa, a da ga je kao ironija na kraju ugrizao čovjek.

Ujeo ga čovjek na nastupu

Radišu Trajkovića Đanija nedavno je ujeo jedna gost na jednom slavlju.

"Dobro sam, imam mali zavoj ovdje. Ujeo me jedan moj poznanik, krenulo je kroz šalu, zezanje i skočio je da me ujede. Međutim, ovde sam imao veliki mladež, a pošto sam i nedavno radio stentove i pijem lijekove za razređivanje krvi… On mi je otkinuo pola mladeža i bio sam cijeli od krvi, krv je bila na sve strane, ja sam gleda mislio sam da me ubo neko. Ali hvala Bogu, treba samo da zaraste", započeo je Radiša Trajković Đani.

Ђанија ујео гост

Scena

Isplivao snimak kada je gost ujeo Đanija: Prekinuo nastup, dezinfikovali mu ranu

Opisao je i kako je reagovao u tom trenutku, ističući da je bio potpuno šokiran.

"Pa kako da reagujem, svašta sam doživio, stvarno se plašim kerova i cijeli život kad vidim kuče na ulici bježim da me ne ujede, i na kraju me ujede čovjek. Dva tetanusa sam primio, rekao je folker i otkrio da li se čuo sa čovjekom koji ga je ujeo", prenosi Telegraf.

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Tagovi :

Radiša Trajković Đani

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Plaža

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