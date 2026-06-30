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Ostaje li Blanuša kandidat: Sutra sjednica Glavnog odbora SDS-a

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 19:17

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Главни одбор СДС-а
Foto: Fejsbuk

Sjednica Glavnog odbora SDS-a biće održana sutra u Bijeljini, najavljeno je iz ove stranke.

Sjednica će biti održana u sali Sokolskog doma sa početkom u 16.00 časova.

Podsjećamo, na posljednjoj sjednici Glavnog odbora stranke Branko Blanuša je potvrđen za kandidata za predsjednika Republike Srpske, iako su neki članovi željeli "spajanje" sa PSS-om Draška Stanivukovića.

Kako je sam Blanuša rekao, po toj ideji postojale su dvije opcije. Jedna je da Stanivuković bude kandidat za predsjednika Srpske, a Blanuša ostane predsjednik stranke i kandiduje se sa Predsjedništvo BiH.

Druga opcija je bila da Blanuša ostane kandidat za predsjednika Srpske, ali bi u tom slučaju Stanivuković preuzeo SDS.

Ovoj ideji suprotstavila se većina članova Glavnog odbora i potvrdila Blanušu za kandidata.

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Tagovi :

SDS

glavni odbor

Branko Blanuša

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