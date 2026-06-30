Minić: Veto Cvijanovićeve ispravan, imamo odgovor na svaki napad na Srpsku

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić ocijenio je ispravnim postupak srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović o ulaganju veta na neustavno imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, jer je riječ o klasičnoj hajdučiji i rušenju svih normi.

"Koliko je to brutalno govori činjenica da su sve političke partije, čak i opozicione, već izašle sa stavom da će podržati veto Cvijanovićeve", rekao je Minić novinarima u Šamcu.

On je poručio da vitalni interesi Republike Srpske ne smiju biti ugroženi.

"Živimo u ambijentu gd‌je moramo braniti institucije Republike Srpske i shvatiti da je neprestani atak na Srpsku, da je to postao način i model rada i da se trebamo prestati čuditi", istakao je Minić.

On je naglasio da će Srpska uvijek imati realan i adekvatan odgovor na svaki napad.

Gradovi i opštine Minić u obilasku savskog keja

"Da li je iko spomenuo što Federacija BiH i BiH nisu ispunile uslove za Manival? To je klasično finansiranje terorizma. Jel iko rekao riječ? Šta sada mi trebamo, da kažemo da su oni teroristička tvorevina? Nećemo time da se bavimo, hoćemo samo da radimo", zaključio je Minić.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici Predsjedništva bez kvoruma.

Ona je istakla da će glavnu riječ o ovoj odluci dati Narodna skupština Republike Srpske, te navela da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je predložio ovu odluku, sproveo bezakonje, te da su na sjednici Predsjedništva u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure.

(SRNA)