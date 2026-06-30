"Podrška vetu srpskog člana Predsjedništva, svaki pokušaj dominacije osuđen na propast"

Nakon 10 godina, vraćeni su strani eksperti u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika. Za članove Komisije, Bećirović i Komšić imenovali su Zorana Mikulića, Mirzaha Foču te dva strana člana koje je predložio UNESKO.

Član Komisije iz Republike Srpske nije imenovan. Odluku o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, Željka Cvijanović je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske.

"Kako su mislili mene da preglasavaju ali neće moći u Predsjedništvu BiH tako su naumili da preglasavaju nekog člana u komisiji iz Republike Srpske jer žele da vrate većinsko odlučivanje", rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH te dodala:

"Preglasavanjem se želi doći do toga da neko oduzima ono što je kulturna baština , tradicija, što je vlasništvo svakog naroda po pitanju njegovog identiteta."

Denis Bećirović je kršenjem procedura nastavio poništavanje volje Republike Srpske koje je započeo u januaru kada je preglasana Željka Cvijanović, istakla je član Komisije iz Republike Srpske. Kako kaže, u izvještaju UNESKA o svrsi postojanja komisije se preporučuje zatvaranje te kancelarije.

"Čak i po toj odluci iz januara 2026 kad je preglasana Željka Cvijanović jasno piše u 2 člana te odluke da Predsjedništvo BiH imenuje 5 članova, jedan iz Republike Srpske, 2 iz Federacije i 2 koja imenuje UNESKO", rekla je Anđelina Ošap Gađanović, član Komisije iz Republike Srpske te dodala:

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"Gdje je zaključeno da je svrha postojanja komisije prevaziđena, da ona nema nikakvu ni izvršnu ni zakonodavnu vlast i tim izvještajem samog UNESKO-a se preporučuje zatvaranje te kancelarije s obzirom da nadležni entiteti aneksom 8 su nadležni da sprovode zaštitu nasljeđa"

Interese Republike Srpske zaštitiće Narodna skupština Republike Srpske, koja će dvotrećinski podržati veto srpskog člana Predsjedništva BiH, poručio je lider SNSD-a.

"Mjesto odluke u BiH nije Predsjedništvo nego Narodna skupština Republike Srpske. Kad Narodna skupština kaže da odluka Predsjedništva nije valjana onda nije valjana i tu nema više diskusije", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Predsjednik parlamenta Srpske je poručio da očekuje zahtjev Željke Cvijanović kako bi se mogla zakazati posebna sjednica Narodne skupštine.

"Ali ja sam zahvalan što su priredili mogućnost da Narodna skupština još jednom pokaže kako ona stavlja van snage odluke Predsjedništva donesene preglasavanjem i kako na njene odluke ne može da se žali ni ustavni sud, ni CIK, ni visoki predstavnik , ni savjet bezbjednosti, ni EU, niko", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Institucionalni odgovor kroz Narodnu skupštinu Republike Srpske jasan je pokazatelj ko donosi konačne odluke i da su entiteti ključni, primarni i generički nosilac suvereniteta u BiH, poručio je predsjednik Republike Srpske.