Minić: Ohrabruje činjenica što mladi parovi kupuju placeve u Ljubinju

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas sa načelnikom opštine Ljubinje Stevom Drapićem o projektima koji će doprinijeti razvoju ove lokalne zajednice.

Minić je rekao da raduje što je obnova hotela u poodmakloj fazi, jer će njegovo stavljanje u funkciju dati snažan podsticaj turizmu.

"Ohrabruje i činjenica da su prodata 24 placa, uglavnom mladim bračnim parovima koji žele da grade svoj dom u Ljubinju", naveo je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Uz rekonstrukciju prevoja Žegulja, kaže Minić, Vlada Republike Srpske nastavlja da bude pouzdan partner svakom projektu koji donosi bolji život građanima Srpske.