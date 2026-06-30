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Minić: Ohrabruje činjenica što mladi parovi kupuju placeve u Ljubinju

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 17:01

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Драпић и Минић
Foto: Screenshot / X

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas sa načelnikom opštine Ljubinje Stevom Drapićem o projektima koji će doprinijeti razvoju ove lokalne zajednice.

Minić je rekao da raduje što je obnova hotela u poodmakloj fazi, jer će njegovo stavljanje u funkciju dati snažan podsticaj turizmu.

"Ohrabruje i činjenica da su prodata 24 placa, uglavnom mladim bračnim parovima koji žele da grade svoj dom u Ljubinju", naveo je Minić na društvenoj mreži "Iks".

Uz rekonstrukciju prevoja Žegulja, kaže Minić, Vlada Republike Srpske nastavlja da bude pouzdan partner svakom projektu koji donosi bolji život građanima Srpske.

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Tagovi :

Savo Minić

Ljubinje

Stevo Drapić

Komentari (1)

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