Minić: Ohrabruje činjenica što mladi parovi kupuju placeve u Ljubinju

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas sa načelnikom opštine Ljubinje Stevom Drapićem o projektima koji će doprinijeti razvoju ove lokalne zajednice.
Minić je rekao da raduje što je obnova hotela u poodmakloj fazi, jer će njegovo stavljanje u funkciju dati snažan podsticaj turizmu.
"Ohrabruje i činjenica da su prodata 24 placa, uglavnom mladim bračnim parovima koji žele da grade svoj dom u Ljubinju", naveo je Minić na društvenoj mreži "Iks".
Uz rekonstrukciju prevoja Žegulja, kaže Minić, Vlada Republike Srpske nastavlja da bude pouzdan partner svakom projektu koji donosi bolji život građanima Srpske.
Sa načelnikom Ljubinja Stevom Drapićem razgovarao sam o projektima koji će doprinijeti razvoju ove opštine.— Savo Minić (@minic_savo) June 30, 2026
Posebno raduje što je obnova hotela u poodmakloj fazi, jer će njegovo stavljanje u funkciju dati snažan podsticaj turizmu.
Ohrabruje i činjenica da su prodata 24 placa, uglavnom… pic.twitter.com/RlKskoktYE
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