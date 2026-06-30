Pantalone koje su apsolutni hit ljeta: Moderne i udobne, pristaju svakoj ženi

Tokom vrelih ljetnih dana biramo odjevne komade u kojima ćemo se prije svega osjećati udobno i prijatno.

Ako postoji komad garderobe koji spaja udobnost, eleganciju i lakoću nošenja, onda su to šalvare. Ove široke pantalone inspirisane orijentalnim stilom ove sezone vraćaju se na velika vrata i sve češće ih viđamo u kolekcijama poznatih modnih brendova, ali i na ulicama modnih metropola.

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Za razliku od uskih modela koji mogu biti neprijatni tokom visokih temperatura, šalvare pružaju osjećaj prozračnosti i slobode pokreta. Upravo zbog toga postale su omiljen izbor žena koje žele da izgledaju moderno, a da im bude udobno čak i tokom najtoplijih letnjih dana.

Posebno su popularni modeli od lana, pamuka i viskoze, jer omogućavaju koži da diše. Ove godine, pored klasičnih jednobojnih modela, u trendu su i šalvare sa cvjetnim motivima, geometrijskim dezenima, prugama i etno printovima koji svakom stajlingu daju poseban pečat.

Modni stručnjaci savjetuju da ih kombinujete sa jednostavnim topovima, lanenim košuljama ili kratkim majicama koje naglašavaju struk. Za dnevne kombinacije odličan izbor su ravne sandale ili papuče, dok će uz espadrile ili sandale sa platformom izgledati dovoljno elegantno i za večernji izlazak.

Njihova najveća prednost je to što laskaju gotovo svakoj građi. Široke nogavice vizuelno izdužuju figuru, prikrivaju bokove i butine, a istovremeno ostavljaju utisak ležernosti i sofisticiranosti.

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Osim neutralnih nijansi poput bijele, bež i pesak boje, ovog ljeta posebno su tražene maslinastozelene, terakota, svijetloplave i puter žute šalvare. Ove boje lako se uklapaju sa ostatkom garderobe i daju osvježenje svakom ljetnom autfitu, prenose NovostiMgazin.

Zahvaljujući spoju praktičnosti i elegancije, šalvare su postale jedan od komada koji će obilježiti ljeto 2026. godine. Lako se kombinuju, prijatne su za nošenje i predstavljaju odličan izbor za posao, šetnju, putovanje ili večernji izlazak, zbog čega ih mnoge žene već svrstavaju među svoje omiljene ljetne komade.