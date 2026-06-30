Logo

Pantalone koje su apsolutni hit ljeta: Moderne i udobne, pristaju svakoj ženi

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 17:48

Komentari:

0
Мода фармерке наочаре
Foto: Pexels/Atlantic Ambience

Tokom vrelih ljetnih dana biramo odjevne komade u kojima ćemo se prije svega osjećati udobno i prijatno.

Ako postoji komad garderobe koji spaja udobnost, eleganciju i lakoću nošenja, onda su to šalvare. Ove široke pantalone inspirisane orijentalnim stilom ove sezone vraćaju se na velika vrata i sve češće ih viđamo u kolekcijama poznatih modnih brendova, ali i na ulicama modnih metropola.

Новац

Ekonomija

Dnevnica 150 KM, ali radnika ne mogu naći ni lupom

Za razliku od uskih modela koji mogu biti neprijatni tokom visokih temperatura, šalvare pružaju osjećaj prozračnosti i slobode pokreta. Upravo zbog toga postale su omiljen izbor žena koje žele da izgledaju moderno, a da im bude udobno čak i tokom najtoplijih letnjih dana.

Posebno su popularni modeli od lana, pamuka i viskoze, jer omogućavaju koži da diše. Ove godine, pored klasičnih jednobojnih modela, u trendu su i šalvare sa cvjetnim motivima, geometrijskim dezenima, prugama i etno printovima koji svakom stajlingu daju poseban pečat.

Modni stručnjaci savjetuju da ih kombinujete sa jednostavnim topovima, lanenim košuljama ili kratkim majicama koje naglašavaju struk. Za dnevne kombinacije odličan izbor su ravne sandale ili papuče, dok će uz espadrile ili sandale sa platformom izgledati dovoljno elegantno i za večernji izlazak.

Njihova najveća prednost je to što laskaju gotovo svakoj građi. Široke nogavice vizuelno izdužuju figuru, prikrivaju bokove i butine, a istovremeno ostavljaju utisak ležernosti i sofisticiranosti.

Црна кафа

Zdravlje

Kafa u trudnoći - da li je treba izbjegavati?

Osim neutralnih nijansi poput bijele, bež i pesak boje, ovog ljeta posebno su tražene maslinastozelene, terakota, svijetloplave i puter žute šalvare. Ove boje lako se uklapaju sa ostatkom garderobe i daju osvježenje svakom ljetnom autfitu, prenose NovostiMgazin.

Zahvaljujući spoju praktičnosti i elegancije, šalvare su postale jedan od komada koji će obilježiti ljeto 2026. godine. Lako se kombinuju, prijatne su za nošenje i predstavljaju odličan izbor za posao, šetnju, putovanje ili večernji izlazak, zbog čega ih mnoge žene već svrstavaju među svoje omiljene ljetne komade.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

moda

šalvare

trend

moda ljeto 2026.

pantalone

Komentari (0)

Pročitajte više

Новчаник

Ekonomija

Prvi jul donosi novo pravilo koje bi moglo označiti kraj jeftine kupovine

2 h

0
Аутомобил се истопио на сунцу

Auto-moto

Zastrašujući snimak: Automobil se istopio na suncu

2 h

0
Махрина, пјевачица

Scena

Popularna pjevačica ponovo završila u bolnici

2 h

0
Фронтални поремећај доноси сличне појаве у БиХ и Хрватску

Društvo

Frontalni poremećaj donosi slične pojave u BiH i Hrvatsku

2 h

0

Više iz rubrike

Дјевојка у наранџастој мајици и пуштеном смеђом косом стоји у шуми и држи се за грану.

Stil

Izaberite prave komade odjeće: Kako izgledati sređeno i tokom vrelih dana?

1 d

0
Бочни поглед на жену која прегледа шарену модну колекцију у модерној продавници.

Stil

Zaboravite na haljinu u bijeloj boji: Ovo će biti trend ljeta

5 d

0
Дјевојка на столици за шминкање док је друга дјевојка шминка

Stil

Šminkerka objasnila kako odabrati pravu nijansu rumenila

6 d

0
Ова боја ноктију је хит љета 2026.

Stil

Ova boja noktiju je hit ljeta 2026.

1 sedm

0

  • Najnovije

19

30

Vatra u Hrvatskoj se bliži kućama: Razmatra se evakuacija stanovnika

19

23

Skandal: Navijači Partizana pretukli trenera Teleoptika

19

19

Žena pokušala da ugasi požar na otvorenom, pa teško povrijeđena

19

18

Savo Minić i Željka Cvijanović ulaze u izbornu trku za dvije najvažnije funkcije

19

17

Ostaje li Blanuša kandidat: Sutra sjednica Glavnog odbora SDS-a

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima