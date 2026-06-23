Ova boja noktiju je hit ljeta 2026.

Kada su u pitanju ljetni trendovi za nokte, sjajni završni slojevi i jarke neonske boje obično postaju dominantni. Međutim, ove sezone, nježniji i sofisticiraniji manikir je isplivao na prvo mjesto.

Nokti inspirisani morem su brzo postali omiljeni među ljubiteljima ljepote koji žele nešto svježe i elegantno.

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Inspirisani glatkim, matiranim komadima stakla koji se nalaze duž obala, nokti sa "morskim staklom" postaju među najtraženijim, a rezultat je manikir koji djeluje lagano, prozračno i iznenađujuće svestrano.

Za razliku od tradicionalnih sjajnih noktiju, ovaj trend se fokusira na providnu boju, meku teksturu i prigušen sjaj koji suptilno hvata svjetlost.

Bez obzira da li ljetne mjesece provodite uz more sunčajući se na plaži ili ste u žurbi do posla usred gradske vreve, ova nijansa će upotpuniti svaki vaš ljetni izgled uz prizvuk talasa.

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Još jedan razlog za uspjeh ovog trenda je njegova nosivost. Nježne boje dopunjuju praktično svaki ton kože i odjeću, čineći manikir pogodnim za odmore, ljetna vjenčanja, radne dane i posebne prilike, piše Hola.