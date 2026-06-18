Najelegantniji odjevni komad za ljeto: Tako ženstveno i šik

Za ljeto nema boljeg modnog odabira od udobne haljine koju ćete vrlo lako stilizovati uz sandale ili papuče. Ove sezone dominiraju posebni modeli.

Žene vole haljine zbog svestranosti i elegancije koju pružaju. Raznolikost u dizajnima haljina je velika, pokrivajući sve ukuse i potrebe žena. Jedna od najelegantnijih haljina je ona koja svojim krojem podsjeća na košulju.

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Naravno, ovo je silueta koja imitira karakteristike košulje, ponekad se može nositi i preko pantalona, a sada ljeti i preko kupaćih kostima.

Haljina-košulje odišu sofisticiranom elegancijom koja ih čini idealnim za odlazak na posao tokom ljeta, dok je dodatak kaiša u struku uvijek dodir koji podiže izgled čineći ga ženstvenijim.

Dvije opcije su veoma popularne za ovu godinu: haljine-košulje sa smelim printovima i prugicama.

Takođe, kako prolazimo kroz vremena kada je minimalistički stil dominantan, košulje-haljine jednostavne linije i neutralnih nijansi poput crne, bijele, bež i kaki učiniće vaše pojavljivanje u gradu ili na odmoru aktuelnim i modernim.

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Nosite haljine sa papučama, patikama ili espadrilama i slamnatim torbama za šik efekat.

(B92)